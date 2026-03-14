Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Hoy, sábado 14 de marzo, el Centro de Eventos Centauro en Envigado se convierte en el epicentro del Bandas, Pola y Parrilla 2026, un evento que fusiona 12 horas de rock en vivo con la mejor cultura cervecera y gastronómica. Desde el mediodía y hasta la medianoche, los asistentes podrán disfrutar de tributos a leyendas como Nirvana, Soda Stereo y U2, acompañados por más de 40 cervecerías artesanales y shows de parrilla en vivo, en una jornada diseñada para mayores de 18 años que busca revivir el espíritu de la "tribu" y la fraternidad alrededor del fuego.

Hoy Envigado vibra al ritmo del fuego y el rock con Bandas, Pola y Parrilla 2026

La espera terminó. Hoy, sábado 14 de marzo, el Centro de Eventos Centauro en Envigado abre sus puertas para recibir a la “tribu” en una jornada de 12 horas continuas que promete ser épica. Este festival no es solo un concierto; es el reencuentro con lo ancestral a través de la música, la cerveza artesanal y la maestría parrillera.

Un Lineup para cantar a todo pulmón

Desde el mediodía, el escenario vibrará con los mejores tributos a las leyendas del rock. Prepárate para una descarga de energía con los himnos de:

Rock Alternativo: The Smashing Pumpkins y Nirvana.

Sonidos Globales: U2 y The Police.

Rock en Español: Héroes del Silencio, Enanitos Verdes y Maná.

Cerveza y Fuego: El corazón del festival

La experiencia se completa con una oferta gastronómica y de bebidas de primer nivel:

Más de 40 cervecerías artesanales de todo el país con sabores únicos.

Shows parrilleros en vivo, donde los maestros del fuego prepararán cortes especiales frente a los asistentes.

Información Clave para hoy:

¿Cuándo? Sábado 14 de marzo (¡Hoy!).

¿Dónde? Centro de Eventos Centauro, Envigado.

¿A qué hora? Desde las 12:00 p. m. hasta la medianoche (12:00 a. m.).

Restricción: Solo para mayores de 18 años.

Si aún no tienes tu entrada, puedes consultar disponibilidad en La Tiquetera o La Toma Cervecera. ¡No te quedes por fuera de la tribu!

Hoy Envigado vibra al ritmo del fuego y el rock con Bandas, Pola y Parrilla 2026