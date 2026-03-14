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    Hoy Envigado vibra al ritmo del fuego y el rock con Bandas, Pola y Parrilla 2026

    En Envigado se vivirá el festival Bandas, Pola y Parrilla desde el medio día. Así será el evento cultural.

    Publicado por: Julian Medina

    Hoy Envigado vibra al ritmo del fuego y el rock con Bandas Pola y Parrilla 2026
    Cortesía
    Hoy Envigado vibra al ritmo del fuego y el rock con Bandas, Pola y Parrilla 2026

    Resumen: Hoy, sábado 14 de marzo, el Centro de Eventos Centauro en Envigado se convierte en el epicentro del Bandas, Pola y Parrilla 2026, un evento que fusiona 12 horas de rock en vivo con la mejor cultura cervecera y gastronómica. Desde el mediodía y hasta la medianoche, los asistentes podrán disfrutar de tributos a leyendas como Nirvana, Soda Stereo y U2, acompañados por más de 40 cervecerías artesanales y shows de parrilla en vivo, en una jornada diseñada para mayores de 18 años que busca revivir el espíritu de la "tribu" y la fraternidad alrededor del fuego.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La espera terminó. Hoy, sábado 14 de marzo, el Centro de Eventos Centauro en Envigado abre sus puertas para recibir a la “tribu” en una jornada de 12 horas continuas que promete ser épica. Este festival no es solo un concierto; es el reencuentro con lo ancestral a través de la música, la cerveza artesanal y la maestría parrillera.

    Un Lineup para cantar a todo pulmón

    Desde el mediodía, el escenario vibrará con los mejores tributos a las leyendas del rock. Prepárate para una descarga de energía con los himnos de:

    Rock Alternativo: The Smashing Pumpkins y Nirvana.

    Sonidos Globales: U2 y The Police.

    Rock en Español: Héroes del Silencio, Enanitos Verdes y Maná.

    Cerveza y Fuego: El corazón del festival
    La experiencia se completa con una oferta gastronómica y de bebidas de primer nivel:

    Más de 40 cervecerías artesanales de todo el país con sabores únicos.

    Shows parrilleros en vivo, donde los maestros del fuego prepararán cortes especiales frente a los asistentes.

    Información Clave para hoy:
    ¿Cuándo? Sábado 14 de marzo (¡Hoy!).
    ¿Dónde? Centro de Eventos Centauro, Envigado.
    ¿A qué hora? Desde las 12:00 p. m. hasta la medianoche (12:00 a. m.).
    Restricción: Solo para mayores de 18 años.

    Si aún no tienes tu entrada, puedes consultar disponibilidad en La Tiquetera o La Toma Cervecera. ¡No te quedes por fuera de la tribu!

    Hoy Envigado vibra al ritmo del fuego y el rock con Bandas, Pola y Parrilla 2026

    Author Signature
    Julian Medina

    Jefe de redacción. Escribo por pasión y vocación. Seguidor del fútbol y amante de la historia y cultura de Medellín.


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