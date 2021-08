Era de nacionalidad venezolana, lo que se sabe de la mujer hallada muerta en hotel del centro

Al interior de un hotel ubicado en el sector del centro de Medellín, se registró el hallazgo de una mujer sin vida en horas de la mañana del pasado jueves 12 de agosto.

El hecho se registró sobre las 10 de la mañana del pasado jueves, en la carrera 51 del sector conocido como San Benito, del barrio Villa Nueva en jurisdicción de La Candelaria- comuna 10 de Medellín.

Lo que se sabe del hallazgo de la mujer en el hotel

Sobre los hechos se conoce que la mujer había ingresado al establecimiento comercial en compañía de un hombre el pasado martes 10 de agosto, la pareja se hospedó en el sitio y en horas de la tarde del miércoles el hombre salió solo del hotel y no regresó nuevamente.

En horas de la mañana del pasado jueves al ver que el sujeto no regresaba y la mujer no salía de la habitación, los trabajadores del sitio decidieron indagar si se encontraba bien y al no recibir respuesta de la fémina, ingresaron a la habitación y la hallaron sin vida.

La mujer fue hallada muerta sobre la cama y según detalló el reporte del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia – SISC de Medellín, presenta politraumatismos, golpes en el cráneo y surco de presión en el cuello.

La víctima fue identificada como Karla Yoneidy M. B. de 29 años de edad, quien era de nacionalidad venezolana.

Los hechos y móviles son materia de investigación.

