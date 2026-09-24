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Resumen: A pesar de estas notables ausencias y de contar con varios compromisos aplazados en el calendario, el cuadro antioqueño llega a este vital encuentro ubicado en la cuarta casilla

Hospital «verdolaga»: las cuatro bajas sensibles que tendrá Atlético Nacional de cara al clásico ante Millonarios

Minuto30.com .- El técnico Lucas González no la tendrá fácil para armar su once titular en el esperado clásico de este jueves 24 de septiembre ante Millonarios. Para el duelo correspondiente a la fecha 12, que se disputará en el estadio Atanasio Girardot, Atlético Nacional confirmó que no podrá contar con cuatro piezas fundamentales debido a problemas físicos.

El departamento médico del club entregó el siguiente balance sobre los jugadores inhabilitados para este crucial compromiso:

Alfredo Morelos: El atacante sufrió una lesión muscular que lo obliga a parar su ritmo de competencia; su recuperación lo mantendrá alejado de las canchas por al menos cuatro semanas.

Nicolás Rodríguez: Presenta un esguince de ligamento. De acuerdo con el reporte oficial, al jugador aún le restan cuatro semanas de recuperación antes de poder reintegrarse a las jornadas de entrenamiento.

Edwin Cardona: Aunque es una baja confirmada para el partido de hoy, el experimentado mediocampista avanza positivamente; actualmente se encuentra realizando actividad controlada y está muy próximo a regresar.

Elkin Rivero: El jugador continúa con su proceso de recuperación y por ahora cumple con labores específicas de readaptación de campo.

A pesar de estas notables ausencias y de contar con varios compromisos aplazados en el calendario, el cuadro antioqueño llega a este vital encuentro ubicado en la cuarta casilla de la tabla de posiciones, buscando un triunfo en casa que le permita seguir escalando hacia la punta del campeonato.