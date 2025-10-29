¡El hospital verdolaga está casi solo! Los lesionados de Atlético Nacional no se quieren perder los cuadrangulares

El departamento médico de Atlético Nacional, entregó un nuevo reporte médico con el estado de salud de los suyos.

En total, cuatro jugadores no se encuentran disponibles para el cuerpo técnico, sin embargo, todos están muy cerca de quedar disponibles.

El primero de ellos es el central Juan José Arias, quien, de acuerdo con el reporte, inicia readaptación de campo esta semana.

El segundo en el reporte médico es el volante Juan Manuel Zapata. El habitual compañero de Jorman Campuzano está realizando entrenamientos grupales controlados.

Por su parte, César Haydar, defensa verdolaga, también se encuentra realizando entrenamientos grupales controlados.

Finalmente, Juan José Rosa, extremo derecho, logró superar su situación física y también se encuentra desarrollando entrenamientos grupales controlados.

La noticia es reconfortante para el cuerpo técnico, de cara a los cuadrangulares, pues podría contar con absolutamente toda la plantilla.

El verde paisa, en este momento es segundo en la tabla de posiciones y estará en competencia este jueves, 30 de octubre cuando visite a Llaneros desde las 8:20 de la noche.

