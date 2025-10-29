Minuto30
  • Noticias Medellín
  • Bogotá
  • Antioquia
  • Cali
  • Colombia
  • Últimas Noticias
  • Minuto30 Play
    • MINUTO30
    Minuto30
  • Selección Colombia
  • Liga Betplay
  • Atlético Nacional
  • DIM
  • Minuto30
  • Webgol
  • ¡El hospital verdolaga está casi solo! Los lesionados de Atlético Nacional no se quieren perder los cuadrangulares

    • ¡El hospital verdolaga está casi solo! Los lesionados de Atlético Nacional no se quieren perder los cuadrangulares

    ¡El hospital verdolaga está casi solo! Los lesionados de Atlético Nacional no se quieren perder los cuadrangulares
    El reporte médico de Atlético Nacional es reconfortante, cuatro lesionados están muy cerca de regresar a la cancha. Foto: Atlético Nacional
    Compartir:
    • ¡El hospital verdolaga está casi solo! Los lesionados de Atlético Nacional no se quieren perder los cuadrangulares

    Resumen: El departamento médico de Atlético Nacional emitió un reporte alentador, indicando que cuatro jugadores lesionados están próximos a reincorporarse al equipo, lo cual es una excelente noticia de cara a los cuadrangulares finales. El defensa central Juan José Arias comienza esta semana su readaptación de campo, mientras que el volante Juan Manuel Zapata, el defensa César Haydar y el extremo Juan José Rosa ya están realizando entrenamientos grupales controlados. Con el "hospital verdolaga" casi vacío, el cuerpo técnico del equipo, que actualmente es segundo en la tabla, podría contar con la plantilla completa para la fase final del torneo, aunque su próximo compromiso es este jueves 30 de octubre contra Llaneros.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El departamento médico de Atlético Nacional, entregó un nuevo reporte médico con el estado de salud de los suyos.

    Sigue al canal de WhatsApp de Atlético Nacional

    En total, cuatro jugadores no se encuentran disponibles para el cuerpo técnico, sin embargo, todos están muy cerca de quedar disponibles.

    El primero de ellos es el central Juan José Arias, quien, de acuerdo con el reporte, inicia readaptación de campo esta semana.

    El segundo en el reporte médico es el volante Juan Manuel Zapata. El habitual compañero de Jorman Campuzano está realizando entrenamientos grupales controlados.

    ¡El hospital verdolaga está casi solo! Los lesionados de Atlético Nacional no se quieren perder los cuadrangulares

    Por su parte, César Haydar, defensa verdolaga, también se encuentra realizando entrenamientos grupales controlados.

    Finalmente, Juan José Rosa, extremo derecho, logró superar su situación física y también se encuentra desarrollando entrenamientos grupales controlados.

    La noticia es reconfortante para el cuerpo técnico, de cara a los cuadrangulares, pues podría contar con absolutamente toda la plantilla.

    El verde paisa, en este momento es segundo en la tabla de posiciones y estará en competencia este jueves, 30 de octubre cuando visite a Llaneros desde las 8:20 de la noche.

    Más noticias de Atlético Nacional

    Noticias relacionadas

    El grito del alma: «¡Mami Rosa, me escogió el Atlético Nacional!» El emotivo llanto del pequeño crack fichado por el ‘Verde’

    ¡Con los pies en la tierra! Diego Arias, técnico de Atlético Nacional se ilusiona con doble título

    ¡Qué partidazo! El poderoso se quedó con la pelota y Nacional con la victoria, en un vibrante clásico paisa

    ¡Con Alfredo Morelos y Ospina! El Once de Atlético Nacional de Diego Arias para el Clásico Paisa

    Compartir:
    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

    Anuncio




    Lo más reciente

    Los titulares del DIM para recibir a Atlético Bucaramanga en el Atanasio

    Los titulares del DIM para recibir a Atlético Bucaramanga en el Atanasio

    ¡El hospital verdolaga está casi solo! Los lesionados de Atlético Nacional no se quieren perder los cuadrangulares

    ¡El hospital verdolaga está casi solo! Los lesionados de Atlético Nacional no se quieren perder los cuadrangulares

    ¡Vamos poderoso! Convocados del DIM para recibir a Bucaramanga

    ¡Vamos poderoso! Convocados del DIM para recibir a Bucaramanga

    El grito del alma: «¡Mami Rosa, me escogió el Atlético Nacional!» El emotivo llanto del pequeño crack fichado por el ‘Verde’

    El grito del alma: «¡Mami Rosa, me escogió el Atlético Nacional!» El emotivo llanto del pequeño crack fichado por el ‘Verde’

    ¡Grita el pueblo clamoroso! Hoy juega el DIM el ‘Poderoso’ contra Atlético Bucaramanga

    ¡Grita el pueblo clamoroso! Hoy juega el DIM el ‘Poderoso’ contra Atlético Bucaramanga


    [grupos] [fixture items="7"]