Hospital de Santander permite ingreso de mascotas como una forma de terapia para sus pacientes

En Santander, el Hospital Internacional de Colombia implementó un protocolo, que funciona como ayuda terapéutica, donde se permite la visita de perros a sus dueños.

Cody, un schnauzer de ocho años, se convirtió en la primera mascota autorizada para ingresar al servicio de hospitalización a ver a su ama.

Es importante aclarar que las mascotas que van a ingresar al centro médico, deben cumplir una serie de requisitos como tener el esquema de vacunación al día y ser transportados en guacales especiales.

Este apoyo terapéutico fue aprobado, porque estudios comprueban que cada vez que una persona se encuentra con su perro libera una serie de neurotransmisores que la ayudan a relajarse, disminuir la ansiedad y sentirse más confortable.

Después de 11 días de estar alejados, Cody pudo entrar a Hospitalización para reencontrarse con Marlene Muñoz Díaz, su dueña, quien dice ver en él al nieto que aún no tiene. “Llegó y enseguida se me quitó el dolor, no sé si de la emoción o qué, pero de verdad que fue como un alimento para el alma, una anestesia”, asegura Marlene, paciente que ingresó al hospital con una luxofractura de tobillo, lesión que puede ser dolorosa.

“El acompañamiento de la mascota ha sido muy favorable. La paciente ha tenido una respuesta hacia el dolor de manera positiva. Esto complementa la actividad de los medicamentos que se le han suministrado en la institución”, afirma Omar Arley Torres, su médico tratante en el Instituto de Ortopedia del HIC.

Por casi 45 minutos, Marlene y Cody pudieron compartir en la habitación, con la esperanza de volver a estar juntos prontamente en casa. “Él no venía comiendo y se la pasa mirando hacia la ventana, según me cuenta mi familia. Sé que esta visita fue muy buena tanto para mí como para él. Le dije que me esperara y yo sé que me entiende”.

