Preocupante: Hospital San Jorge de Pereira se quedó sin insumos para atender a pacientes Covid

Crisis en el Hospital San Jorge de Pereira -el principal centro de atención de Risaralda- tras anunciar que no cuenta con insumos para atender a pacientes Covid-19.

Esta preocupante situación se da en un momento de coyuntura en el departamento, pues la ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos -UCI- se encuentra en su máxima capacidad, y continúa el crecimiento desbordado de pacientes contagiados con el virus, así como las personas fallecidas.

Al respecto, el Gerente del Hospital San Jorge, Juan Carlos Restrepo, explicó que los proveedores no están entregando los insumos necesarios. Por esta razón, el Hospital ya no cuenta con los insumos y medicamentos necesarios para atender a pacientes Covid y a quienes padecen otras enfermedades.

“Básicamente lo que falta para atender a los pacientes es todo lo que se requiere en una cama de cuidados intensivos, que incluye medicamentos, anestésicos, analgesia, relajantes y todos los insumos intrahospitalarios, así como insumos hospitalarios de manejo diario y rutinario en servicios tan críticos como urgencias y el bloque quirúrgico”, explicó Restrepo.

Según informó Restrepo, el abastecimiento no es solo a nivel regional sino nacional. “Desgraciadamente la situación de ellos también es crítica, porque nos dicen que no tienen como respondernos y cumplirnos, ya que el desabastecimiento no es regional sino nacional”, acotó el Gerente del Hospital San Jorge.

