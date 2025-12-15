Resumen: El director y actor estadounidense Rob Reiner y su esposa, Michele Singer, fueron hallados muertos en su residencia de Brentwood, Los Ángeles, con aparentes heridas de arma blanca. Su hijo, Nick Reiner, de 32 años, fue detenido como principal sospechoso y se encuentra bajo custodia mientras avanza la investigación policial. La tragedia ha generado conmoción en Hollywood y entre seguidores de la pareja.

¡Horror en Hollywood! Hallan sin vida al director de cine Rob Reiner y su esposa; su hijo es el principal sospechoso

El mundo del cine se encuentra consternado tras el hallazgo de los cuerpos del reconocido actor y director estadounidense Rob Reiner, de 78 años, y su esposa, Michele Singer, de 68, en su residencia de Brentwood, Los Ángeles. Según reportaron medios internacionales, ambos presentaban aparentes heridas de arma blanca, y las autoridades investigan el caso como un posible homicidio.

La pareja fue encontrada la tarde del domingo 14 de diciembre. Las primeras investigaciones revelaron que no había señales de ingreso forzado a la vivienda, un detalle que refuerza la hipótesis de que el agresor podría ser alguien cercano a la familia.

Este lunes, Nick Reiner, hijo mediano de la pareja y de 32 años, fue detenido y fichado por asesinato como principal sospechoso. El jefe de policía de Los Ángeles, Jim McDonnell, confirmó que la detención se produjo tras intensas diligencias nocturnas y que actualmente se encuentra bajo custodia mientras continúa la investigación.

La vida de Nick ha estado marcada por serias dificultades personales. Según medios internacionales, desde su adolescencia enfrentó problemas de adicciones que requirieron internamiento en varios centros de rehabilitación. Entre los 19 y 22 años, vivió en situación de calle en estados como Nueva Jersey y Texas. Estas experiencias también lo llevaron a trabajar como guionista en la película Being Charlie (2015), dirigida por su padre.

Un portavoz de la familia expresó su profundo dolor y pidió respeto por la privacidad de los allegados: “Con profundo dolor anunciamos el trágico fallecimiento de Michele y Rob Reiner. Estamos desconsolados por esta pérdida repentina y pedimos privacidad durante este momento increíblemente difícil”.

Rob Reiner se destacó tanto frente como detrás de las cámaras. Alcanzó fama internacional con su papel de Meathead en la icónica serie All in the Family, ganando dos premios Emmy como mejor actor de reparto. Posteriormente, se consolidó como director versátil al llevar a la pantalla películas emblemáticas como This Is Spinal Tap, Cuando Harry conoció a Sally…, La princesa prometida y Cuestión de honor.

Las autoridades, incluida la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, han expresado su consternación y mantienen la investigación abierta, recolectando evidencias y analizando la escena del crimen.

La muerte del director y su esposa, junto con la detención de su hijo, ha generado un profundo impacto y conmoción global en la industria del entretenimiento y entre los seguidores de estas dos figuras tan queridas y respetadas de Hollywood.