Resumen: Un hombre de 56 años fue capturado en flagrancia en el barrio Villa Luz de Engativá, Bogotá, señalado de asesinar a su abuelo de 93 años dentro de la vivienda que compartían. La Policía llegó al lugar alertada por vecinos y encontró al adulto mayor con heridas en la cabeza, presuntamente hechas con un cuchillo de cocina incautado. El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía por el delito de homicidio.

¡Horror en Bogotá! Nieto de 56 años fue capturado por presuntamente asesinar a su abuelo de 93 en Engativá

Un lamentable hecho de violencia intrafamiliar ha conmocionado al barrio Villa Luz, en la localidad de Engativá, Bogotá. Un hombre de 56 años fue capturado tras ser señalado como el presunto responsable de la muerte de su abuelo, un adulto mayor de 93 años, al interior de la vivienda que compartían.

El terrible hallazgo se produjo luego de que la Policía Metropolitana de Bogotá recibiera una alerta del cuadrante, generada por vecinos que reportaron ruidos extraños y posibles llamados de auxilio. Al ingresar al inmueble, los uniformados encontraron al adulto mayor sin signos vitales y con graves heridas en la cabeza, que habrían sido causadas con un arma blanca.

Durante el procedimiento, los agentes incautaron un cuchillo de cocina, que se presume fue el arma utilizada en el ataque. El presunto agresor, nieto de la víctima, fue identificado por otros familiares presentes y detenido de inmediato.

El llamado de un vecino rompió el silencio de la noche en #Engativá. Al interior de una habitación, policías hallaron el cuerpo sin vida de un adulto de 93 años. Un hombre, presunto responsable fue capturado en flagrancia y puesto a disposición de @FiscaliaCol. pic.twitter.com/B5utdeAyfo Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) October 7, 2025

El mayor Fabián Blanco, comandante (e) de la estación de Policía de Engativá, confirmó el suceso: “Los uniformados fueron alertados […] al ingresar a la vivienda, con autorización, hallaron al adulto mayor sin signos vitales. Uno de los familiares señaló al nieto como el posible responsable”.

El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para ser judicializado por el delito de homicidio. Las autoridades continúan recopilando pruebas y testimonios con el objetivo de esclarecer las circunstancias exactas de este hecho de violencia que ha generado gran consternación en la comunidad.