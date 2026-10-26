Resumen: Horóscopo del lunes 26 de octubre de 2026 para los 12 signos del zodiaco. Cada signo trae una predicción y un consejo práctico para empezar la semana.

Arranca una nueva semana y con ella las ganas de hacer las cosas bien. Estas son las predicciones del horóscopo para este lunes 26 de octubre de 2026, con un consejo práctico para empezar la jornada con el pie derecho.

ARIES (21 marzo al 20 abril)

La semana empieza con tu energía al tope, Aries, y conviene encauzarla desde la primera hora. Un tema laboral que se enredó la semana pasada empieza a destrabarse si le pones método en vez de fuerza. Evita discutir por detalles menores en la mañana. En la tarde, un logro pequeño te recordará que vas por buen camino.

Consejo del día: Elige una sola batalla importante hoy y gánala bien.

TAURO (21 abril al 21 mayo)

El lunes te encuentra con los pies en la tierra, Tauro, justo lo que tu entorno necesita. Un tema de dinero o de cuentas pide revisión tranquila, sin sustos: los números cuadran mejor de lo que temías. Alguien valorará tu constancia en el trabajo. En casa, una mejora sencilla en tu espacio te subirá el ánimo toda la semana.

Consejo del día: Revisa tus gastos fijos y cancela uno que ya no uses.

GÉMINIS (22 mayo al 20 junio)

Tu palabra pesa más de lo normal hoy, Géminis, así que úsala con intención. Una reunión o llamada importante sale mejor si preparas dos ideas claras antes de entrar. Las noticias llegan rápido y no todas importan: filtra. Por la noche, una charla ligera con alguien cercano te dejará buen sabor de boca.

Consejo del día: Escucha el doble de lo que hablas en tu primera reunión.

CÁNCER (21 junio al 22 julio)

Empiezas la semana más sensible de lo habitual, Cáncer, y eso puede ser una ventaja: notarás cosas que otros pasan por alto. En el trabajo, tu intuición sobre una persona resultará acertada. No cargues en tu espalda los problemas de todos. La noche pide rutina suave: cena temprano y algo que te relaje.

Consejo del día: Anota cómo te sientes antes de decidir; la claridad llega al escribir.

LEO (23 julio al 22 agosto)

Hay foco sobre ti este lunes, Leo, y lo que hagas en la mañana marcará el tono de tu semana. Una propuesta tuya puede recibir la atención que esperabas; preséntala con seguridad y cifras concretas. Cuida no prometer más de lo que puedes entregar. En lo personal, un reconocimiento tardío por fin llega.

Consejo del día: Prepara tu idea principal en tres frases y dilas sin rodeos.

VIRGO (23 agosto al 22 septiembre)

Tu semana se ordena sola si le dedicas la primera hora a planificar, Virgo. Una lista corta de prioridades te rendirá más que diez buenas intenciones. En el trabajo, tu ojo fino detectará un error antes de que crezca. Deja espacio para lo imprevisto: no todo saldrá según el plan y está bien.

Consejo del día: Tres prioridades por escrito, ni cuatro ni dos; el resto puede esperar.

LIBRA (23 septiembre al 22 octubre)

El lunes te pide diplomacia, Libra, tu fuerte natural. Un desacuerdo entre colegas o amigos se suaviza con tu intervención oportuna. En tus propios asuntos, evita postergar una decisión que ya tienes clara. La tarde trae un gesto amable inesperado que te alegrará el regreso a casa.

Consejo del día: Decide hoy eso que vienes empujando desde la semana pasada.

ESCORPIO (23 octubre al 21 noviembre)

Tu temporada sigue cargada de energía, Escorpio, y el lunes lo notarás en la concentración. Un proyecto que avanza lento recibe hoy el empujón que necesitaba. Guarda para ti un descubrimiento hasta tener certezas completas. En lo emocional, alguien nuevo empieza a despertar tu curiosidad.

Consejo del día: Trabaja en silencio y deja que los resultados hablen al final de la semana.

SAGITARIO (22 noviembre al 21 diciembre)

La semana se abre con ganas de expansión, Sagitario. Un contacto lejano o un tema de estudios trae noticias favorables. Tu optimismo contagia, pero ponle números y fechas a los planes para que no se queden en el aire. Muévete: un poco de ejercicio hoy te ordena la cabeza para los próximos días.

Consejo del día: Convierte un sueño en cita de calendario; es el primer paso real.

CAPRICORNIO (22 diciembre al 20 enero)

El lunes te sienta bien, Capricornio: es tu terreno natural. Una responsabilidad nueva puede caer en tus manos y, aunque pese, te posiciona. Revisa bien un documento o contrato antes de firmar. En casa, alguien necesita tu consejo práctico más que tu disculpa; ofrécelo sin rodeos.

Consejo del día: Lee la letra pequeña dos veces; hoy te ahorrará un dolor de cabeza.

ACUARIO (21 enero al 18 febrero)

Tus ideas diferentes encuentran eco este lunes, Acuario. Una propuesta poco convencional puede abrirte una puerta si la presentas en el momento justo. Trabajar en equipo te rendirá más que ir por libre, aunque te cueste admitirlo. Por la noche, desconecta de pantallas un rato: tu cabeza lo pide.

Consejo del día: Comparte tu idea más rara con alguien de confianza antes de soltarla.

PISCIS (19 febrero al 20 marzo)

Empiezas la semana con la creatividad alta, Piscis, y conviene aprovecharla temprano. Las tareas que exigen imaginación saldrán solas en la mañana. No dejes que la desorganización ajena te arrastre; pon límites amables pero firmes. Un sueño o una intuición de estos días guarda un mensaje útil.

Consejo del día: Haz lo creativo primero y lo administrativo después del almuerzo.