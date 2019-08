Horóscopo del día 18 de agosto de 2019

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 18 de agosto de 2019; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, vales mucho. Deberías saber que puedes con cualquier desavenencia que se genere. Tu fuerza interna es enorme. El poder está en ti, bien lo sabes . De ahí que, tan solo tienes que hacer una cosa: sé positivo, lánzale una sonrisa gigante al Cosmos a fin de que te la devuelva sobradamente. Todo cambiará. Cualquier sutileza, inconveniente, por pequeño que éste sea, se remediará. No pienses más. El amor va a entregar un giro, te va a sonreír. Mas para esto, debes opinar firmemente en ti. Tú estás sobre tus inconvenientes, puedes con todos. Conseguirás lograr tus sueños, no lo vaciles. Tu panorama laboral cambia trayéndote riqueza y prosperidad. Debes planear y organizarte con perfección, solo de esta forma conseguirás cumplir tus objetivos. No pierdas tu apreciado tiempo. Ábrete a nuevos proyectos, ideas y actividades. Cosas nuevas te aportarán mucho placer y satisfacción. Te plantearán una mejora en el trabajo. A su vez, empezarás una nueva actividad por tu cuenta.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, llamas a voces al amor. Deseas querer y ser amado, lo quieres. Mas no sabes de qué forma hacerlo. Tu psique cobija lío y mucha irresolución, como tu corazón. Estás confundido y no sabes a quién querer. Decídete, padecerás menos, créetelo. Puedes querer a dos más, la culpa se apodera de ti, se ceba contigo. Haz las cosas bien, sé responsable de tus actos y todo se asentará. Tú puedes hacerlo, tenlo por seguro. Una persona de tu pasado resurge presta a rememorar besos, caricias y instantes agradables contigo. Vas a deber decidir si es buena opción o bien no. Es a ti de escoger, en tus manos está tu destino. Debes aprender a encauzar tus sentimientos. Estás orate de amor cara ese ser y, tienes que aliviarte. Respecto a tu actividad laboral, si trabajas desde el hogar o bien tienes allá tu despacho, sería aconsejable que invirtieses unas horas en hacerlo más agradable, con mejores vibraciones, más luz. De este modo, aumentarías tu productividad. Pruébalo.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, estés o bien no en pareja, es hora de gozar de la vida. Sé feliz con aquello que la vida te ofrezca en este preciso instante: viajes, playa, familia o bien amistades. Siempre y en toda circunstancia va a haber algo que festejar y alguien con quien charlar. El amor aparecerá cuando deba. No fuerces las cosas, tan solo sirve para retrasarlas. Este , vas a pasar una velada estupenda, amena y original. Inclusive en el terreno sentimental, podría ser excepcional si de esta manera te lo propones: una noche diferente y pasional, si lo quieres. Organízate bien para poder gozar de ese justo reposo que tanto mereces. Tu cuerpo precisa estar en contacto con la naturaleza, no lo olvides. Anda entre los árboles o bien jardines, respira aire puro o bien báñate en el mar mas es imperativo que te recargues. Tu energía debe robustecerse. Se abre un planeta de posibilidades frente a ti. Tu éxito, laboralmente hablando, va a depender de de qué forma distribuyas tu tiempo y tus prioridades. Conseguirás sacar adelante tu trabajo retrasado.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, empiezas a confiar más en ti y en tu intuición. Has aprendido muchas cosas y has pasado muchas pruebas. La vida te ha ido enseñando todo cuanto el día de hoy sabes. No te guíes por las apariencias puesto que sabes que éstas engañan. Hazle más caso a tu sexto sentido y corazonadas y te va a ir mucho mejor, ya lo vas a ver. Tu economía empieza a mudar, prospera, da un giro ventajoso para ti, positivísimo. Determinados temas laborales inacabados acaban por resolverse a favor tuyo. Los inconvenientes comienzan a desaparecer y todo se solventa. No te distraigas de tu paseo y haz lo que debes hacer, no te confundas. Determinados compañeros de trabajo, te van a hacer la vida un tanto más bien difícil. No te intranquilices por sus palabras o bien impertinencias. Esas personas están mal, son muy inestables y pretenden transmitírtelo. No lo dejes. No permitas que su negatividad, fatalismo y energías negativas se apoderen de tu vida.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, el amor llama a tu puerta y vas a dejarle entrar. Se aproximan días mágicos para ti, de mucha intensidad y pasión. Tu amor va a ser correspondido y vas a lograr la dicha. En el caso de estar con una pareja estable o bien aun casado, debes saber que la tentación va a llamar del mismo modo a tu puerta y todo señala que le vas a dejar pasar. Sabes que el inconveniente brotaría, pasase lo que pasase. Quizá no llegases a ser infiel mas, tampoco podrías probarlo. El amor tiene muchas caras y en ocasiones los celos y enfados aparecen en el panorama sentimental. En el campo laboral, en estos instantes, vives una faceta bien interesante. Es viable que te planteen un traslado, tal vez a una urbe o bien país diferente. Estúdialo bien, con sus ventajas y sus inconvenientes. Si admites, todo van a ser ventajas para ti y los tuyos: sueldo, situación social, y otras ventajas y dietas hasta el momento ignotas para ti. Un viaje a este respecto está al caer. Decídete.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, empiezan a arreglarse situaciones complejas prácticamente de una forma automático, como por arte de birlibirloque. Ahora, has alterado de rumbo, vas en otra dirección que semeja la atinada. Todo vira y avanza. En lo que se refiere a tu pareja, si la tuvieses, deja solo que te haga críticas edificantes, jamás humillantes ni vejaciones. Eso no forma una parte del trato. No dejes que abuse de ti, ni tu pareja ni absolutamente nadie en esta vida. No hay derecho. Eres libre y te lo debes grabar muy con fuerza en tu mente. En lo que se refiere a tu economía, un amigo te va a echar una mano. Sobre todo, escucha realmente bien sus sabios consejos puesto que te van a ser de mucha ayuda. Créelo, sabe mucho de economía y finanzas. Es un especialista en el tema. De esta manera, conseguirás arrancar tu negocio. Una declaración de amor te va a venir de la mano de un conocido o bien famosa. Te sorprenderá y mucho. En el trabajo, si estás en una oficina con más compañeros, deberás ser realmente paciente. Son muy inútiles y vagos.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, tu vida sentimental avanza a un ritmo notable. Estás feliz y estable emotivamente hablando. Eres muy impetuoso y deberías lijar ese aspecto. En ocasiones, te aturdes en tus actos y palabras; piensa ya antes de actuar, te va a ir mejor. No discutas sin motivo, a veces te enciendes y afirmas lo que no debes. En unos minutos, vuelves en ti y te das cuenta de tu fallo. No te mezcles con personas oscuras, que no te son convenientes ni te aportan nada positivo a tu vida. Mantente firme, con los pies bien anclados en el suelo, en la tierra. Tu panorama financiero está realmente bien amueblado. Tu economía va a medrar a un ritmo vertiginoso. Estás a puntito de empezar a percibir ofertas jugosísimas, bien interesantes y con ellas aumentarán tu economía y tus recursos. Respecto al dinero, no lo desperdicies, trata de ahorrarlo dentro de lo posible. De esta manera, en un futuro próximo, no lejanísimo, vas a poder invertirlo como es debido.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, deja respirar a tu pareja. Ella asimismo precisa su espacio, su jardín secreto, su privacidad. No des relevancia a cosas que no la tienen, no saques las cosas de quicio ni hagas una montaña de un grano de arena. No te es conveniente actuar de este modo. No te pongas puntilloso ni negativo, resultas realmente difícil de llevar. O sea, compórtate y resta relevancia a sutilezas, a cosas que no la tienen. Vuelves a delimitar y poner las bases en tu relación, tras este pequeño inciso o bien parón. De este modo, consigues robustecer y afianzar tu relación sentimental. Sonríe a la vida y ésta te va a devolver la mejor de tus sonrisas, ya lo vas a ver. Haz la prueba, no te arrepentirás. Utiliza tu los pies en el suelo. Las intuiciones que percibes son ciertas, déjate guiar por ellas. De esta manera, conseguirás dirigirte cara donde debes, sin errar ni distraerte de tu paseo. Vas a llegar al sitio conveniente, no lo vaciles. El azar te podría entregar una sorpresa muy grande. Una cantidad de dinero esencial te espera. No pierdas tal ocasión.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, estás confundido. El amor te ha nuboso la vista. Te hallas frente a una disyuntiva y no sabes qué hacer. Pregúntale a tu corazón: si eres honesto y escuchas atentamente la respuesta, vas a saber qué hacer. Absolutamente nadie puede mentir a su corazón, es imposible, tan solo te engañarás a ti, eso es todo. Tu intuición te va a hacer tomar la opción adecuada para ti. Tal vez ocurra algo negativo, deja de preocuparte puesto que, es una parte de la enseñanza de la vida. Es más, la vida te sonríe claramente con lo que, todo se marcha a transformar en positivo durante este mes. Para esto, debes ser fuerte y tener en todo instante una actitud totalmente positiva. En el caso de estar desempleado, tienes que iniciar a preparar currículos, te van a ir realmente bien. Los desenlaces se van a hacer ver enseguida. El día de hoy vas a tener sorpresas agradables en el terreno económico. Podrían estar relacionadas con un finiquito o bien cualquier género de liquidación, te van a dar lo que te toca.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, te sientes lleno de confianza y seguridad en ti. Ahora, estás inspirado y eres capaz de comerte el planeta, nada se opone a ello. De ahí que, debido a tal ímpetu, te sientes con fuerzas de efectuar cosas que nunca te hubieses audaz a hacer, en todos y cada uno de los sentidos. Tiene su lado negativo: te hallas por su parte un tanto deseoso. No te distraigas y ve a por tus objetivos. El día de hoy alguien muy próximo, te alegrará el día con una nueva interesante. Nuevas perspectivas aparecen en tu vida. En el trabajo, has de confiar más en ti, en tus capacidades y posibilidades. Recuérdalo siempre y en todo momento, vales mucho. No creas lo opuesto si bien alguien te quiera confundir. Sé responsable en todo instante y no desatiendas tus obligaciones. Haz empleo siempre y en toda circunstancia de tu experiencia, recurre a ella cuando sea preciso, no te olvides de su existencia. Te favorecerás enormemente. Sé incesante en todo instante. La vida te retribuirá.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, el día de hoy debes poner un toque picante y diferente a tu relación cariñosa. Sé atrevido, peligroso y audaz. Tu pareja te lo agradecerá en exceso. Debes despertar esta relación puesto que, le falta la chispa de la pasión. No aguardes más, el día de hoy es el día ideal para empezar a mudar. Adelante, por si fuera poco, eres siendo consciente de que, la rutina, mata cualquier posible amor. Esta tarde vas a estar melancólico y pesimista; quítate ese sentimiento tan dañino si pretendes avivar la llama del amor. Son incompatibles. El amor es dicha. En unos días, habrás recuperado tu autoestima y con el giro positivo en el amor, te vas a sentir mucho mejor. Ahora, aun te rondan los espectros del pasado. Tu transformación interna va a ser muy grande, inusual, ya lo vas a ver. Te sorprenderás a ti de tu gran evolución. Vas a ir a mejor, no lo vaciles. En el trabajo, no te distraigas, pon tus 5 sentidos. Podrías cometer algún fallo en el ejercicio de tu actividad. Prudencia.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, el día de hoy te sientes seguro, fresco y renovado. Sabes que eres capaz de encarar cualquier inconveniente que suceda en el terreno sentimental. Una nueva persona, un nuevo compañero de viaje, aparece en tu horizonte sensible. El día de hoy has decidido iniciar la semana más seguro, con mayor confianza en ti y eso lo haces apreciar. Tu Yo Interior está mudando, madurando mucho y rapidísimo. Te proyectas cara nuevas dimensiones de realización humana. Es realmente posible que haya llegado el instante ideal de mudar de empleo. El presente no te satisface ni te llena internamente. Vas a localizar tu paseo en la vida, tu misión y eso acarrea nuevos aires, cuando menos en el campo laboral. Propóntelo y centra tu objetivo. No te distraigas, tienes que concentrar tus fuerzas y tu energía en lograrlo. El terreno laboral está bien auspiciado con lo que, todo va a salir bien. Da pasos seguros, controla tu destino.

Fuente: Astrocanal