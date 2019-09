Horóscopo del día 15 de septiembre de 2019

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 15 de septiembre de 2019; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, aun puedes preparar un viaje por el hecho de que, hoy en día, cualquier viaje romántico estaría realmente bien auspiciado. Con lo que, pierde vagancia y prepara un viaje con tu ser amado. Te lo mereces. Goza si ahora puedes. No te olvides tampoco de tus amigos, existe buen entorno entre los dos. Aprovecha hoy para vivir instantes íntimos con tu pareja; es buen día para la sexualidad. En el caso de haber tenido alguna riña recientemente, el día de hoy, va a ser el día perfecto para acabar de solventarlo. La velada va a ser la ideal. Vas a vivir, por este motivo, unas horas de ternura, cariño y asimismo pasión. En el caso de no tener pareja ahora, no es de preocupar. Ya va a llegar tu instante perfecto. Todo llega en la vida cuando ha de ser. En el área laboral, nuevas puertas se abren para ti. Aprovéchalas. Escoge bien, examina las opciones con sus ventajas y sus inconvenientes. Tu trabajo, el día de hoy,, va a ser muy productivo. Sácale partido.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, un ex- tuyo va a regresar a ser parte de tu vida. Recobra ese amor puesto que, esta segunda una parte de la historia, va a ser digna de contar. Os quedan por redactar muchas hojas de vuestro libro. El día de hoy, esta nueva pareja te volverá a asombrar, esta vez, en el terreno sexual. Las tornas habrán alterado a su vuelta. Todo te resultará realmente agradable, no tienes de qué preocuparte. Por su parte, otros encuentros esenciales y también interesantes pueden celebrarse asimismo el día de hoy. Todo cuanto te plantees en el terreno sentimental, va a ver la luz; depende de ti que de este modo sea. Haz caso a tu círculo social, déjate ver y goza con tus colegas. El dinero va a estar muy presente durante la semana. Va a haber temas que reparar relativos a intereses sociales. Lo vas a hacer bien, todo se resolverá de una forma perfecta y soportable. El tiempo es oro conque, empieza esta semana aprovechando hasta el último minuto. Una persona fundamental en las finanzas se presentará hoy; saca provecho de la situación.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, el amor siempre y en todo momento aparece donde menos te lo esperas, siempre y en toda circunstancia coge desprevenido de ahí que, deja que sea el destino quien te sorprenda. Sabes que la casualidad no existe conque, lo que deba suceder, ten por seguro que va a suceder. El Cosmos entero conspirará a fin de que de esta manera sea, deja de preocuparte por esta razón. El día de hoy, deberías pensar largo y tendido. Tienes que comprobar tu conducta puesto que, a veces, resulta ser muy posesiva. Tu actitud de celos, ansiedad o bien obsesión no te llevan a parte alguna, sobre todo no trae nada bueno de ahí que, tienes que alterarla lo antes posible. No seas tan exigente contigo, te haces mucho daño. Debes ser más permisivo, tener más correa para ti. Si no lo haces contigo, te comportarás igual con el resto. Déjate llevar y fluye con la vida. Padecerás menos. Separa el rencor y el odio de tu vida. El día de hoy, va a ser un día muy activo para ti. Una persona te charlará de un trabajo realmente bien remunerado; proponte ese cambio laboral, sería el ideal para ti ahora.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, todo cambia en tu vida a pasos desmedidos y, tu vida sentimental, asimismo. El día de hoy, una persona próxima, te va a hacer una declaración de amor al empleo. Te vas a quedar absolutamente perplejo, atontado. Va a ser una enorme sorpresa para ti pues ni te lo esperas, ni tan siquiera te lo podrías imaginar. Desde esta semana, lo inconcebible va a ser una parte de tu realidad cotidiana. Como siempre y en todo momento, lo mejor está por venir. Respecto a lo sentimental, soluciona tus inconvenientes con la persona conveniente, no procures terceras personas ni comentes con extraños: es algo tuyo que no interesa a absolutamente nadie más. Los pálpitos que tengas en hoy,, tenderán a hacerse realidad. Se presagian buenísimas perspectivas en el campo laboral. Soluciona cualquier inconveniente legal o bien papeleo que te lleves entre manos; lo antes posible lo soluciones, mejor va a ser. Todo va a ir sobre ruedas conque, adelante, no temas a los cambios. Todo va a salir excelente.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, el día de hoy tiendes a decir cosas indignas lo que va a hacer que te tires piedras contra ti. Podrías aun romper tu relación actual debido a tus comentarios o bien declaraciones indignas. Considera que no puedes decirle lo primero que se te pase por la psique siendo que amas. Ten tacto y cabeza por el hecho de que, ten por seguro que te arrepentirías cuando el daño ya estuviese ocasionado. Puedes proseguir teniendo dicha, no juegues con ella. La prosperidad llega a tu vida. Sé precavido por su parte pues, en general, gastas más de lo que ingresas. Tiendes a despilfarrar el dinero sin mirarlo y es un enorme inconveniente. Cambia tus hábitos o bien las deudas terminarán contigo. No seas muy ambicioso, podrían jugarte una mala pasada. Sé conformista y también procura ser un tanto más ahorrativo. En la vida, no se pueden hacer múltiples cosas al unísono pues terminas haciendo todo mal, a medias. Habitúate a englobar aquello que puedas efectuar. Capacítate bien para cuanto hagas o bien emprendas.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, el día de hoy, vas a recibir una llamada telefónica o bien te va a llegar un mensaje de una persona que ahora está lejos de ti. Te alegrarás en exceso puesto que, anuncia algo bien interesante para ti en el tema sentimental, cariñoso. Es un tema que promete mucho con lo que, no lo puedes dejar pasar. Posiblemente merodee cerca de ti un ser realmente negativo que podría arruinar tus planes. Quítatelo de encima pues, no te resulta conveniente en lo más mínimo. Los seres negativos y fatalistas repelen la dicha y por lo tanto, el amor. Nada te saldría bien si tienes a esta persona cerca de ti. Cambiaría tus vibraciones volviéndolas muy negativas. Debes vivir en tiempo presente sin distraerte con tiempos pasados ni con lo que está por venir. En lo que se refiere a tu economía, las perspectivas son buenísimas, se presagian buenos tiempos. Conque, si bien debas aguardar un tanto más, no renuncies, no te rindas ahora que prácticamente lo has logrado, que ya has llegado a tu meta.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, has profundizado en tu vida, en tu modo de ver el planeta, las cosas. Has ahondado en los inconvenientes del ánima y eso te ha transformado en un ser más singular, más interesante. Evolucionas cada días un poco más y medras de una manera interior. Das pasos evolutivos. El paso inicial frente a la resolución de un inconveniente, es ser capaz de reconocerlo. Si fuera preciso en algún campo de tu vida, discúlpate por tus fallos. Eres responsable de tus actos, sean éstos refulgentes o bien torpes. Eres el dueño de tu vida, actos y conmuevas si bien no todo en la vida se pueda supervisar al 100 por ciento . En ocasiones, hechos suceden y sorprenden y hay que ser flexibles y maduros para admitirlos, asimilarlos y resolverlos. Te sientes seguro de tu destino, tu futuro próximo. En el amor, llevas las bridas conque, ya absolutamente nadie se va a aprovechar de ti. Vas a vivir un amor sano y puro, no tóxico ni conflictivo. Tus recursos producen dinero; sé cauto y también invierte bien.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, goza de este al límite, con intensidad si puede ser. Te sorprenderán, y mucho. Para eso, tienes que estar preparado por adelantado. No debes ni intranquilizarte ni desanimarte. Al final, todo llega y conseguirás tu deseado triunfo. El día de hoy, se presentarán cambios en el terreno sentimental, íntimo. Van a ser realmente agradables para ti. Algún encuentro o bien cita, va a ser el principio de una enorme amigad, o bien más. Podría surgir una relación sentimental bien interesante. La energía reinante en hoy,, te presagia muchas situaciones buenas, interesantes. Utilízala para tu beneficio. Conseguirás desafíos y metas que afectarán muy positivamente a tu economía. Organízate bien, tanto en cuestión de tiempo, horas, como de ingresos y gastos. El dinero debe ser suficiente para cubrir tus gastos, remediar tus deudas y facturas o bien recibos. No seas demasiado ambicioso por el hecho de que tus planes se estropearían. No dejes que la avaricia te juegue una mala pasada. Bien sabes que la avaricia rompe el saco.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, debes reparar los inconvenientes existentes con tu ser amado. El día de hoy,, es buen día para hacerlo. Si deseas remediar esos malentendidos antes que se hagan más grandes y también esenciales, ahora es el instante adecuado. No los dejes pasar más. No seas injusto con tu pareja, te ama demasiado; sé algo más flexible de psique. Te lo agradecerá en exceso. Al hacerlo, vas a dar un enorme paso en vuestra relación, se afianzará, prueba a hacerlo. No te arrepentirás. De súbito, la fuerza perdida tras días de lágrimas y amargura, vuelve a ti para quedarse, como buen Sagitario que eres. Recuperas tu entusiasmo y ganas de vivir, tu alegría diaria. Esta segunda quincena va a ser relajada, desenfadada. Debes organizar tu trabajo, tus horarios, actividades y tiempo libre. Es preciso que lo hagas para poder conseguir tus objetivos. Por su parte, suprime las cosas innecesarias de tu vida, sean en el terreno laboral, personal o bien social. Ciertas amistades o bien contactos, sobran.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, quizá has pensado o bien imaginado tener una familia, hijos, formar tu núcleo familiar. Posiblemente hayas madurado mucho y estés en el instante oportuno. Ahora, te espera una etapa de cambios, ocasiones y hechos inopinados. Todo puede pasar, Capricornio. Tu vida puede mudar en cuestión de segundos, tanto para desequilibrarte para crear la armonía más perfecta. Tienes que saber reaccionar frente a la adversidad: ésta va a ser la clave para prosperar en la vida. El día de hoy,, va a ser un día de gran intensidad, tanto a nivel pareja como en lo laboral. Va a haber mucha actividad en los dos campos. En lo que se refiere a la situación de hallarte sin empleo, si ése fuera tu caso o bien situación, ahora aparecerán ofertas bien interesantes en prensa, diarios o bien redes sociales que deberás leer, buscar y aplicar a ellas. Pide a diferentes vacantes y todo va a ir bien. Conseguirás un trabajo, sea éste el puesto soñado o bien no. Por algo se comienza. La vida se mueve y vira rapidísimo.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, tienes noticias de una pareja de tu pasado. Dicha persona tiene la firme pretensión de ser de nuevo una parte de tu vida. Dale una segunda ocasión. Piensa en todo lo positivo que viviste al lado de ese ser y también procura no condicionarte para poder comenzar de cero. Separa de tu vida la negatividad, te hace mucho daño y te frena. No dejes que la melancolía o bien la añoranza se apoderen de ti, no es buena opción. Por esta razón, evita a toda costa cualquier sentimiento fatalista, triste e inclusive depresivo. Presta mucha atención a esto último. Los pensamientos depresivos te distancian de la dicha y, sobre todo, de tu, de la persona que verdaderamente eres. Eres un ser fantástico lleno de luz, grábatelo. El amor va a ser un éxito con esta nueva reconciliación. Explota y saca jugo a la relación. Mantenla en privado para eludir cotilleos y chismes que te puedan afectar. Eres muy susceptible. Vive tu vida y olvídate del qué afirmarán.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, solicita por esa boca y se te va a dar. Cualquier cosa que desees, en tus manos está lograrla. No te sientas intimidado ni por nada ni por absolutamente nadie. No te vale la pena. La vida está compuesta de bastantes personas y situaciones, por esta razón, no permitas que 2 o bien 3 te arruinen la vida. Lo bueno de ésta, es que se renueva a cada momento y tenemos el poder de mudarla con cada pensamiento y movimiento. En el campo sentimental, ha llegado el momento de expresarte, de decir lo que piensas a tu ser amado a fin de que éste se entere y podáis empezar una relación. No tengas temor puesto que, vas a ser correspondido. El día de hoy, tu carisma brota por todos y cada uno de los poros de tu piel. Podrías, por su parte, reconciliarte con alguien de tu pasado. Lo bien difícil y también imposible se vuelve viable y realizable. Jamás afirmes que no a algo. Por mucho que afirmes de este agua no tomaré, podrías regresar a hacerlo. La vida sorprende cada día, no lo olvides. En el trabajo, resolverás un inconveniente esencial, de peso. Felicitaciones.

Fuente: Astrocanal