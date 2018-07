Horóscopo del día 13 de julio de 2018

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 13 de julio de 2018; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, empieza a tirar y limpiar: ropa, circunstancias, sensaciones o muebles. Has de hacer una limpia de todo lo que sobra en tu vida: sean muebles viejos, ideas del pasado, pensamientos negativos o todo lo que sobre ahora en tu vida, hasta personas. Tu vibración se está elevando, lo cual significa que mucha gente quedará por el camino. Déjalos atrás. Ya no forman parte ni de tu vida, tu proyecto de vida, tus ideas o te hacen mejorar. Es más, ralentizan tu camino. Si cargas con ellos te hundirán y además, tú no eres nadie para obligarlos a elevar su vibración. Cuando alguien se va es su propia decisión o la tuya. Ya no tenéis nada que ver y lo sueltas, lo dejas ir. Rodéate de los que te aman, muchas otras personas van a ir apareciendo en tu camino, no tengas pena por las que pierdes: las nuevas te harán ver la vida desde un nuevo ángulo.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, escúchate. Hablas con unos y con otros, eres un mar de dudas que pregunta siempre a todo el mundo menos a ti mismo. Deja ya de molestar y preguntar a los demás y comienza a ser responsable de tus decisiones. Tú vales tu peso en oro aunque parece ser que no lo sabes, has de hacerte valer, de saber lo que realmente vales. Pregunta a tu corazón y te dará una respuesta inmediata pero hazlo, no lo aparques ni lo dejes pasar. Ponte ya: ponte en actitud de meditar, conecta tu mente al corazón y di la pregunta. Verás cómo te llega al instante la respuesta a lo que has formulado. Tú tienes la respuesta en tu interior, tu alma lo sabe así que, sé feliz y apuesta por ti, por tu vida, tu futuro y tu felicidad. La vida es de los valientes, recuerda. Tú vales mucho.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, tu economía podría prosperar si te pones manos a la obra. Tienes muchas ideas, mucho potencial. Te falta actuar. Si decides dejar de dudar, conseguirás avanzar, dar un paso hacia el frente. Todas tus ideas no pueden caer en saco roto, han de prosperar, has de hacer algo con ellas. Sabes que tu imaginación es privilegiada, al igual que tu creatividad, por lo tanto, lo que has de conseguir es emprender algo nuevo, extraer de esas ideas un proyecto o negocio. Puedes hacerlo, es cuestión de darle vueltas a las cosas. Es importantísimo que no cambies de idea todo el rato. Mira la viabilidad de esas ideas y ponte a ello. Llévalo a la práctica. Sólo tendrás liquidez si te mueves, de no hacerlo, no te servirá de nada. Por lo tanto, da pie a tus ideas, apúntalas, estúdialas y finalmente muévelas. Es necesario que así sea.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, queda con tu grupo de amigos, sal a cenar o tómate un café. Necesitas relacionarte con alguien más: no sales de tu pequeño círculo, casa y trabajo y tu vida se está reduciendo demasiado pues, además, son dos ámbitos repletos de problemas. Por eso, trata de romper con tal monotonía y escucha también a los demás, no seas siempre el ombligo del mundo. Tus amigos también tienen problemas y quieren desahogarse. Además, no todo en la vida es negro, hay mucho color en ella. Cambia de personas, ten otras vivencias, sal de esos pequeños mundos que te envenenan. Verás cómo mañana te encuentras mucho mejor. Una cena con amigos habrá sido justo lo que necesitabas, mejor que cualquier terapia de mundo. Disfruta más de la vida y de los ratos de ocio.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, necesitas hacer una limpia, tanto de tu casa, de objetos que ya no te sirven, como de tu propio cuerpo y, sobre todo, de tus ideas. Necesitas soltar y liberar y eso hay que hacerlo en varias fases: has de liberar tu mente de los fantasmas del pasado, soltar, dejar ir esas vivencias tan nocivas y que tanto daño te han hecho. Además, debes de hacer una limpieza energética en tu casa, al ambiente y también una física a todos aquellos objetos, ropas y utensilios que ya no utilizas. Regálalos, seguro que son muy importantes para otros. Finalmente podrás hacerte un baño de despojos, otra limpieza energética para tu cuerpo. Si haces todo esto, mañana serás un hombre nuevo. Te habrás quitado toneladas de peso energético, preocupaciones y pesadillas.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, arregla ese malentendido con tu mejor amiga o la perderás para siempre. Es posible que, en el fondo, estés enamorada de ella y no lo admitas. Así podría ser comprensible tu actitud hacia ella y esa absurda discusión. En la vida hay que saber lo que uno quiere e ir a por ello. No seas cobarde, podrás engañar a todos menos a ti mismo. Tú sabes lo que siente tu corazón. Recapacita y haz las paces con ella. Háblale con dulzura pues se lo merece. Jamás hay que hacer daño a la gente, a nadie, ni a tu peor enemigo. Mucho menos si es tu mejor amiga, no tienes perdón. La vida no acaba hoy así que, medita y piensa en la mejor manera de arreglar esa injusticia que acabas de cometer. No te gustaría que hubiese sucedido al contrario. Lo sentirías en el alma. Empatiza.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, te encanta cocinar. Eres creativo hasta en la cocina, eres apañado y te manejas bien. Hoy quieres sorprender a tu nuevo grupo de colegas, son del trabajo y los quieres conocer mejor. Os lleváis bien y estáis todo el rato juntos en el trabajo, es un mundo dentro del mundo real. Quieres saber cómo se comportan fuera, en la vida real, cotidiana, del día a día. Pasaréis un rato muy agradable, entre risas y chistes, contando anécdotas de vuestras respectivas vidas. El trabajo os ha unido tanto que parece que seáis amigos de toda una vida. La velada será digna de mención y la querrás repetir. La confianza es notable y la amistad se deja ver y notar. Te das cuenta de que, aunque los amigos cambien, siempre están las personas adecuadas en el momento preciso. Estas personas son tus nuevos amigos y son maravillosos.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, hay mucha agitación familiar a tu alrededor, las aguas están muy revueltas hoy. Algo ha ocurrido con un hijo o sobrino y de repente todas las culpas te señalan a ti. No sabes de qué va la cosa pero seguro que te tienes que defender del asunto. Entérate bien antes de atacar a nadie ni buscar culpables. Todo en la vida se puede resolver. Siempre estás en medio del conflicto, quizás porque te metes en la vida de los demás en demasía. Trata de apaciguar el terreno, calmar las aguas. Nada puede ser tan grave como para estar el patio tan revolucionado. Visita el otro domicilio, entérate de todo y luego, con calma habla, expón tus ideas o tu teoría o incluso una posible solución para todo este lío montado de la nada. Todo tiene arreglo.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, sabes lo importante que es tener una salud sana y un cuerpo saludable pero sabes que aún es más importante hacer caso a tu alma. Eres una persona muy intuitiva, te comunicas con el alma de los demás. Ahora has de aprender a comunicarte con la tuya, lo cual es mucho más difícil. Sabes que lo más preciado que posees es tu alma. Hazle caso al dictado de tu corazón y si todavía no sabes comunicarte con tu alma, haz el esfuerzo: aprende. Tienes que saber qué te quiere decir, qué necesitas; te ha de dar la información para que no te pierdas en esta vida. Si te comunicas, será tu guía. Es el mayor regalo que el universo te puede hacer. Ocúpate de ti, de tu Yo Superior, de tu esencia. Conoce bien tu esencia divina y tendrás mucho ganado.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, cada vez tienes más contactos, la gente aparece de debajo de las piedras. Te estás haciendo muy famoso, todos quieren tu amistad. Es cierto que las redes sociales están a la orden del día y es muy fácil hacer amigos así. Así que, sigue siendo generoso con los demás y te saldrán amigos hasta de debajo de las piedras pero aprende a reconocer a los que lo son de verdad: los de siempre son diferentes, trátalos como se merecen pues llevan años ayudándote. No cambies a los amigos por interés, eso está muy feo. Por otro lado, ahora que tienes más tiempo libre, socializa en la vida real, sal, queda a tomar cervezas o un café, tienes tiempo, puedes hacerlo. Empieza una nueva época para ti, el ocio comienza a tomar fuerza en tu vida.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, te gusta mucho hacer la burla, demasiado; a veces eres muy puñetero, te gusta chinchar y hacer rabiar a los demás. A tu madre la sacas de quicio porque no entiende tu humor. Hoy, la enfadarás porque empiezas con una broma y el tono va subiendo. Ten cuidado, a veces le pierdes el respeto a tu propia madre. Trata de cambiar aunque tengas mucha confianza. En el trabajo también utilizas la misma táctica pero en este terreno ya no te hacen ni caso, te conocen demasiado desde hace muchos años. Tu pobre madre, que te ha parido aún sigue cayendo en tus trampas dialécticas: se enfada mucho, le haces rabiar pero aun así, sigues siendo el niño de sus ojos. No seas así, relájate un poco. Cada vez que la visitas la dejas enfadada.

Del 20 de Febrero al 21 de Marzo

Piscis, en tu trabajo hay muchas energías nocivas danzando por el ambiente. Es posible que trabajes cara al público en algún lugar y allí, las auras de las personas se encuentran unas con otras, por lo tanto, puesto que eres un ser con un aura muy dañada sin grandes fugas energéticas, deberías de limpiarte al llegar a casa. Dúchate con agua y con sal gruesa, frota tu cuerpo con ella. La sal atrapa las energías negativas. También podrías protegerte al salir de tu casa, te puedes proteger de todo menos de ti mismo. Contigo sería diferente: sería cuestión de hablar y pensar solo en positivo siempre. Al universo le da igual escuchar mentiras, no las cuestiona, se las cree así que, si le dices que eres feliz aunque llores, se lo creerá.

Fuente: Astrocanal