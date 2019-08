Horóscopo del día 11 de agosto de 2019

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 11 de agosto de 2019; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, estás muy sensual. Respiras y desprendes amor por cada poro de tu piel. Vives un instante culminante para ti referente al amor, a las relaciones y sentimientos. Te envuelve la pasión, la tentación y un planeta de sensaciones agradables. Sé responsable con tu vida sentimental y si estimas que es ahora cuando debes romper esta relación que tienes entre manos, hazlo, sin mirar atrás, sin dudar ni un segundo. No lo pienses más y actúa de una manera decidido. Olvídate de tu pasado y de cualquier sentimiento escondo o bien oculto que todavía quede por ahí. Tienes que tener presente que tu fuerza interior te resulta dada por tus orígenes, tu familia, tus antepasados. Por este motivo, entre otras muchas cosas, podrías iniciar a estimar de una forma seria y madura el establecer un negocio con tu familia o bien familiares. Tendrías, nuevamente mucho apoyo por su parte. Para ti sería perfecto, de enorme utilidad. El dinero está a punto de entrar en tu vida.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, estás mostrando al planeta tus mejores cualidades, tus rasgos más amables. Experimentas cambios en tu vida cariñosa, sentimental. Precisas movimiento, pasión, emoción y con esto podrían surgir aventuras frugales. El cambio domina en tu vida, es preciso que de este modo sea. Ten cuidado con tus acciones, lo que haces y dónde te metes por el hecho de que después van a llegar las temidas consecuencias. Bien sabes que cada acción acarrea y produce una reacción. Ley de Causa y Efecto. Si actúas de una manera alocado, el amor te va a traer complicaciones, tenlo por seguro si bien, quizá es lo que quieres ahora. Sobre todo, no mezcles amor y negocios, o bien, mejor dicho, sexo y dinero. Saldrías perdiendo y lo sabes. Por este motivo, no hagas tonterías; te costaría carísimo. De todas maneras, procura hacer las cosas bien. No está reñido pasarlo bien, gozar de la vida y de una aventura agradable con el hecho de desfasarte en múltiples aspectos de tu vida. Sé congruente y jamás pierdas en los pies en el suelo. Te debe acompañar siempre y en todo momento.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, has pasado una mala ráfaga, has estado un tanto triste, prácticamente deprimido mas eso ya se ha acabado, ha quedado atrás para no regresar más. De ahora en adelante vas a ser la antítesis de ti: resuelto, fuerte, con ganas de vivir y de comerte el planeta. Tu lado más poderoso sale a la luz y relumbra como el sol. Estás positivísimo. El amor te ronda, está muy cerca de ti, tocándote o bien rozándote. Empieza a gozar de la vida y del amor. Te lo mereces. Además de esto, cualquier comentario o bien charla con tu ser amado va a dar sus frutos, positivísimos éstos para ti. Prosigue en tu trabajo, con tus ocupación. No es instante de cambios ahora. Quizá debas continuar un año más o bien una nueva temporada que empieza en el mes de septiembre. Comienza a planear si deseas y, en el caso de desplazar ficha ahora, estudia realmente bien tus pasos para no errar. A tu alrededor hay mucha energía positiva. Utilízala con buen fin y los desenlaces van a ser sorprendentes.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, hoy brotan tus cualidades más positivas. Te sientes bien, lleno de fuerza y vitalidad y todo está en orden en tu interior. Debes actuar con tacto y precaución respecto a tu pareja. Tienes que aclarar algo, algún malentendido que ha quedado en el tintero. Hazlo ya, no lo retrases más. No temas puesto que el amor te sonríe y todo se arreglará. Prosigue como hasta el momento, evolucionando y produciendo energía positiva a tu alrededor. Prosigue usando tu espontaneidad y de tu carácter abierto, extrovertido. Tu gracia y tu carisma van a hacer milagros. Te sorprenderás de la respuesta de la gente: produces adicción, les atraes. En el amor, disfrutarás de amedrentad y va a ser un tiempo de placer; vas a abrir tus sentidos. Va a ser muy agradable para ti. Olvídate de la negatividad, apártala de ti y de tu vida. Sé feliz. Tu economía prosperará ayudado por las personas indicadas. Muévete, no te quedes parado y lo producirás. Atraerás el dinero.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, jamás olvides tu los pies en el suelo ni tu bagaje sensible. Ten presente que tu experiencia, sea de la clase que sea, siempre y en toda circunstancia te asistirá a avanzar en la vida, te va a dar claves para poder seguir. Confía además de esto en tu intuición. Sabes que las apariencias engañan, por esta razón, no te dejes deslumbrar con lo que no es. En el amor, no dañes a tu pareja, o sea, no hagas daño con reproches del pasado, no los saques a resplandecer. Sería como sacar veneno. Olvídate de tu orgullo, tan potente en ti, réstale fuerza y también relevancia. En el trabajo y en tu vida por lo general, debes organizarte. Esa va a ser la clave de tu éxito, una buena planificación. Proponte objetivos en un corto plazo, accesibles y realizables y ve a por ellos. Empieza a corregir fallos del pasado para poderlos olvidar y sepultar. Puedes y debes prosperar; en verdad, vas a hacerlo. Tan solo escoge bien el modo perfecto en el que vas a actuar. El dinero aumentará a lo largo del mes de agosto. Deja de preocuparte por esta razón.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, deja de juntarte con gente fatalista y desengañada, no van a traer nada bueno a tu vida. Tú eres luz y alegría, no te quedes con personas que, poquito a poco, bajarán tu vibración. La positividad se contagia del mismo modo que cualquier vibración negativa. Piensa siempre y en toda circunstancia en positivo. En el terreno sentimental, estás muy seductor, atraes el amor. Guíate siempre y en todo momento por tu sexto sentido puesto que la gente engaña mucho. No te dejes encandilar. Las personas zahoríes siempre y en todo momento logran sus objetivos. Sé listo, tienes que saber distinguir al humano puesto que no todos vienen de frente. Te hallarás con bastante gente que tiene doble cara. Procura evitarla, de esta forma te ahorrarás más de un desazón a este respecto. Sobre todo, estate atentísimo en el amor. Te ahorrarás muchas lágrimas. Respecto a tu dinero, ten siempre y en todo momento los pies bien plantados en el suelo. No creas en imposibles. O sea, no seas iluso: absolutamente nadie da duros a 4 pesetas. Sé congruente y prudente.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, estás ocupadísimo, demasiado mas eso no quiere decir que debas dejar en último sitio a tu ser amado. Esta persona te quiere mucho y cuenta contigo en tu día a día, más si cabe en verano. No la castigues sin tu presencia por el hecho de que posiblemente se le acabe la paciencia. El amor debes gozarlo día tras día y, lo que es más importante: compartirlo. Sabes que puedes llegar a todo si de esta manera te lo planteas. Sé más flexible. Tu carácter puede ser realmente fuerte y el día de hoy podría tocar uno de esos días en los que no te callas las cosas. Ten cuidado por el hecho de que, con total probabilidad, vas a herir a tu pareja. No distancies de ti al amor, carece de sentido, no eches a perder tu relación ni tu dicha. Debería importarte menos el qué afirmarán. Escucha a tu corazón y triunfarás. Repentinamente te llega dinero. No lo desperdicies, guárdalo. Actúa con calma y cabeza. En ocasiones, eres tan impetuoso y entusiasta, que haces cosas que deberías no haber hecho. No juegues con tu dinero. No te precipites.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, estás conquistador. Un halo alrededor tuyo te envuelve y te hace estar conquistador. Atraes a la gente, estás irreprimible. Vuelves a hechizar a tus parejas pasadas, las enamoras. No se pueden resistir a tus encantos. Es tal tu positividad y embrujo, que vas a regresar a rememorar instantes muy felices junto a ellos o bien o bien, más bien, alguno entre todos. La vida está de parte tuya, de tu lado y te sonríe sin parar. No la dejes pasar tal como, la vida está para vivirla y gozarla. Estás en el mes de agosto, vive cada segundo de tu tiempo libre y, si estás de vacaciones, agótate. Pásatelo bien. La vida te pone delante de tus ojos todas y cada una de las ocasiones posibles. Hazlo. Olvídate de lo que tienes o bien deseas, tan solo céntrate en el acá y ahora, solamente importa. No te precipites ni seas impaciente, te llevaría a confundirte. En el trabajo, un compañero haragán y también irresponsable va a tratar de hacerte la vida imposible. No lo dejes. Tú no eres su encargado. Pon las cartas encima de la mesa y arregla tal inconveniente. Ten valor.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, en la vida, jamás hay que desatender ni el mínimo detalle. Jamás des nada por hecho. La vida te da muchas sorpresas y te podría asombrar. No juegues con el amor, con los sentimientos de el resto. Jamás hagas a absolutamente nadie lo que no desees que te hagan a ti. El amor, como bien sabes, es como una flor frágil. Con lo que, si bien sea verano, mímala, riégala y no la abandones. No la dejes morir; sería tu responsabilidad. Cualquier inconveniente existente ya ha quedado atrás teniendo ahora un fantástico futuro y presente al lado de tu ser amado. No lo desaproveches. Vas a vivir magia pura. Posiblemente tus planes cambien un tanto, no te enojes, tan solo usa tu flexibilidad mental y adáptate a ellos. Pasa el máximo tiempo posible con tu pareja y amigos. No desatiendas a tu familia y te vas a sentir exultante. Tu intuición te va a llevar por el buen paseo, no errarás, confía en ella. Mira siempre y en todo momento al futuro, amplía tu campo de visión. Conseguirás conseguir dinero. Persigue tus sueños.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, estás lleno de energía, aprovéchala en tu favor. El día de hoy, si bien sea , sorprende a tu pareja con una increíble velada. Cualquier detalle o bien sorpresa va a ser bienvenido. Lo verificarás por ti. Crea una atmósfera conveniente, vive un tiempo fabuloso. Vas a ver de qué manera revive tu relación, le das ese impulso que le faltaba, ese toque picante. Avivas esa chispa a puntito de extinguirse. Debes saber y rememorar siempre y cuando la vida sexual de una pareja es esencial para su buen funcionamiento. La rutina y la dejadez matan el amor más hermoso. Esta noche va a ser un éxito, no lo vaciles. Referente al campo laboral, si pretendes mejorar, deberás organizarte mejor. Información es poder con lo que estudia y descubre todo cuanto debes. Después, planea con cabeza. Examina tu situación, los pros y los contras y la competencia. Estudia el terreno. Cuanto más conozcas el ámbito, mejor te va a ir. Mantente al día en tus labores. Sé responsable.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, cambia tu psique, tus pensamientos y cambiará tu energía y, por lo tanto, tu vida entera. Tus programas mentales pueden venir de tu niñez, tus progenitores y educación o bien aun tus antepasados. Rompe con ellos y libérate. Sé mismo. No pierdas energía en estupideces y sutilezas. Centra bien tu objetivo y ve a por este motivo. Tu relación no marcha bien, no marcha como debiese. Deja de inculpar al otro y mírate al espéculo. Hallarás la solución. Deberías localizar de este modo tu culpa, tus equivocaciones. Solicita perdón si procede. La vida te obsequia instantes imborrables conque, sé listo y no los dejes escapar. Si cambias de actitud, tu relación sentimental va a ser un éxito, triunfará. En el trabajo, asimismo debes mudar el modo perfecto de comportarte, es preciso que lo hagas. Siéntete mejor y tu trabajo rendirá más. Olvídate de las personas negativas que están a tu alrededor. No te hacen ninguna falta. Bajaría más tu vibración. Elévala.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, quizá desees reiniciar una relación que estaba parada o bien atascada. Si es de esta manera, ponte manos a la obra puesto que éste es el instante indicado y adecuado. Vive tu vida a tu imagen y similitud, como agrades y desees. Tú eres el constructor de tu vida con lo que, si tienes sueños por cumplir, decídete y ve a por ellos. Es tu instante. La vida pone frente a ti una ocasión de oro. No la rechaces. El romance se marcha a apoderar de tu vida, puedes estar seguro de ello. Vas a oír comentarios que quizá te hagan daño. Déjalos pasar, no les prestes atención. Enfréntate a la vida con ilusión y entusiasmo. Vas a ver de qué manera consigues pasar todas y cada una de las pruebas que te pone la vida. Desde este momento, va a haber un cambio en tu situación laboral. Una actividad, hasta el momento puro ocio y divertimento, pasa a ser tu ocupación primordial. Lánzate sin temor puesto que va a ser un triunfo para ti. Además de esto, te vas a sentir feliz y te vas a sentir efectuado como humano. Al fin el trabajo responderá a tus esperanzas.

