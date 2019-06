Horóscopo del día 1 de junio de 2019

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 1 de junio de 2019; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, la dicha es una actitud, una forma de vivir la vida, de enfocar las cosas. A veces son momentos, otras pinceladas pero es un estado, el estado de la dicha donde te sientes bien. A gusto contigo, con la vida, y con el resto. Lo que proyectes al resto, al Universo, será lo que el Universo te responderá. Nuestros pensamientos, nuestras acciones están en incesante interacción. Hoy ha llegado el momento de que converses con respecto a tus sentimientos, al amor. Debes declararte a la persona amada. Deja que tu corazón hable y exprese todo lo que lleva en su interior. No esperes más por el hecho de que, las ocasiones no son eternas y otro se te puede adelantar. No lo dejes pasar. Sé reservado puesto que vas a percibir una cantidad esencial de dinero. No lo comentes si no quieres quedarte sin él y generar ciertas envidias. De hacerlo, esa cantidad mermaría en demasía. Te lo quitarían de las manos y nada podrías hacer.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, no te juntes con personas cuya energía es muy, muy baja y está compacta y sucia. Te volverías como, esto es, te atraparía la energía negativa, de muy baja vibración. Evita asociarte con esas personas que siempre y en toda circunstancia y en todo instante se están quejando de todo, lamentando, criticando a todos y hablando solo de catástrofes. Tu imagen cambiaría, se distorsionaría en demasía debido a la imagen poco agraciada que darías. Proyectarías una imagen verdaderamente triste y fatalista que repelería al amor. Las personas que rebosan energía positiva, dicha extrema y positividad se sienten en oposición a las de baja vibración. Referente a los temas del corazón, te iría mejor juntándote con estas personas alegres y entretenidas. Con respecto a tu trabajo, en el caso de estar en medio de juicos o situaciones de clase legal, estas se resolverán en tu favor. Probablemente estuvieras esperando algún género de papel o documento. Con esto, ya podrías empezar un nuevo empleo. Tu intuición está en auge. Aprovéchate de ella.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, hoy , será un día de gran intensidad para ti. Tu vida íntima y sexual se reactiva alcanzando de esta manera la totalidad. Ahora, cualquier desavenencia del pasado pasa a quedar atrás, olvidándote de lo que ocurrió. Solo una experiencia más, parte de tu bagaje sensible. Gracias a los movimientos planetarios actuales, comienzas a ver la realidad desde otro plano, otra perspectiva más creativa. Aun de esta manera, tus pies están verdaderamente bien anclados a la tierra, al suelo. Miras cara tu interior descubriendo la belleza que hay en ti. Referente a tu economía, tu horizonte financiero te ofrece un dinero a tu alcance. Llegará muy pronto. En unos días, tu vida económica recobrará brillo y vida, no hay género de negatividad al respecto. Verás de qué forma, en unos días, tus inconvenientes económicos se resuelven felizmente para ti. En el caso de encontrarte en situación de desempleo, hay un cambio en tu horizonte: tu nuevo trabajo será mucho mejor que el precedente. Enhorabuena.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, en estos momentos de tu vida, se dan las situaciones oportunas para sacar a flote tu vida sentimental. Es verdaderamente posible que acabes de pasar por un enredo sentimental. Te encuentras en una etapa de evolución interior, de gran desarrollo sensible. Ahora aparecerá en tu vida un guía, la persona indicada que te va a poner en el buen camino. Hazle caso pues te guiará apropiadamente. Respecto a tu economía, habrás de ser verdaderamente paciente pues el dinero aún tardará en entrar. Reunirás una cantidad precisa para poder adquirir un objeto que precisas, una adquiere esencial. Aflorará alguna desavenencia con respecto a algún aspecto legal: no te desalientes, todo se resolverá muy pronto. Es parte del camino, un obstáculo a evitar. Las combinaciones astrales existentes son muy recomendables para el área laboral. No te inquietes si escuchas cotilleos o chismes al respecto: haz caso omiso.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, hoy es un día precioso, de relax. Por tal razón debes separar de tu mente cualquier idea negativa o fatalista que te pueda llegar. Tus vibraciones atraen la dicha o la tristeza, la negatividad o la positividad. Todo lo que mandas al Cosmos, te viene de vuelta. Por tal razón, ten cuidado con tus pensamientos. Tu realidad es muy hermosa y la podrías espantar. Las aguas, poco a poco, recobrarán su nivel y todo volverá a la normalidad. Entonces ocurrirá lo que más deseas. Con respecto a tu puesto laboral habrá cambios. Aflorará una oferta interesante, analízala: será algo temporal. Pero este dinero extra te vendrá fenomenal. Por tal razón, si te cuadra con tu vida actual y con tu trabajo fijo, acepta: este dinero ahorrado será siempre y en todo momento y en toda circunstancia un colchón que te dará seguridad y te va a dejar respirar. De este modo no irás tan al límite, tan justo. No te arrepentirás de tu esfuerzo: con el tiempo, habrá merecido la pena. Arriésgate y analízalo. Adelante.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, la verdad siempre y en toda circunstancia y en toda circunstancia aparece a la luz, tarde o temprano, las cosas, los hechos, se destapan, aparecen en la superficie. Te reafirmas en tus valores reales sin perder la esencia de los mismos. Muchos cambios y transformaciones van a festejarse en tu economía. Estas transformaciones asociado-económicas te servirán de inspiración para para finalizar hacer lo que has estado aplazando. Hace cierto tiempo que lo debías haber hecho. Ahora, en tu periodo de realizaciones, comienzas a actuar. Por su lado estás inquieto puesto que recibes muchas noticias completamente contradictorias al tiempo. Por tal razón, cada vez que te da la impresión de que tu economía despega, arranca, no lo hace puesto que llega un imprevisible que no lo deja. Todo va a mudar próximamente con lo que, no tires la toalla, no desesperes. Todo cambia y fluye, la vida está en perfecto movimiento. Una nueva laboral cercana a ti, a algún familiar tuyo o a alguien muy próximo va a hacerte muy feliz, vas a sonreír. Llegan agradables sorpresas a tu vida.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, el amor llama a tu puerta para que le abras tu corazón totalmente. Ahora, se demanda de ti mayor responsabilidad. Apreciar es dar y percibir. Previamente te faltó eso: aprender a dar. Ahora debes probarlo. Ya estás maduro y preparado para enfrentar una relación sentimental. Has aprendido a valorar y apreciar, de ti y de los demás; es algo muy hermoso y bello. Es el momento ideal para comprometerte pues ya has madurado lo suficiente. Tu momento astral para ello es perfecto. Por otro lado, la vida nos da sustos y en ocasiones nos cambia nuestros pasos ya dibujados. Hay que saber enfrentar estos reveses con deportividad y dignidad. Las circunstancias, en ocasiones, nos preocupan en demasía y nos abruman y molestan. No sabemos de qué forma actuar. Hoy, podrías estar viviendo uno de estos días donde estás absolutamente descolocado, sin saber para qué lado avanzar. Ten mucha confianza en ti y muy, muy pronto pasará, lo superarás, emplea tu inteligencia.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, en esta vida, cualquier esfuerzo realizado, lleva su premio; verás de qué forma va llegando a tu vida todo cuanto ansías. Todo lo que valga y merezca la pena, vuelve de nuevo a tu vida para que lo puedas recuperar y te llene de entusiasmo y alegría. Si luchas de corazón con lo que te toca, conseguirás encontrar lo que buscas. El amor llega a tu vida Sagitario, en tus manos está ir a por él o no. Hoy , tu intuición está verdaderamente bien atinada. En el de ser tu día libre, de reposo semanal podrías iniciarte a organizar tus tareas y agenda de la próxima semana. No te puedes ni imaginar lo bien que te vendrá y la de cosas interesantes que vas a descubrir. Te sorprenderás mismo de ello. Por si no fuera suficiente con lo anterior, esta semana que comienza va a ser diferente a nivel laboral: nuevas responsabilidades llegan a tu vida. Deberás cumplir con tu obligación con entusiasmo y eficacia. Por tal razón, vas a deber agilizar tus tareas y agenda. Lo harás verdaderamente bien.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, hoy se te propone una resolución notable. Tienes delante de ti un camino con múltiples ramas o opciones: deberás decidir cara dónde quieres ir, cuál debes tomar. Cada una de ellas te llevará cara un destino diferente, por lo tanto, decide y piensa qué quieres hacer. Cuando lo hagas, actúa con determinación, con paso firme. Debes dialogar y expresar tu opinión. No te puedes quedar mudo. Tienes una magnífica ocasión de expresar tus sentimientos a la persona amada. Podrías vivir una bella historia de amor. Eres Capricornio y como tal, tienes una firmeza que te caracteriza. Debes hacer que la realidad supere tus deseos. Sé concluyentes, actúa con determinación. Tú puedes. Con respecto a tu economía, tienes delante de ti una gran ocasión económica. No te precipites, estudia bien las condiciones y después, decide y actúa. Dale tiempo a las cosas antes de tomar una resolución. Mantén tu disciplina capricorniana. Tu horizonte laboral, cambia.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, tu relación sentimental da un nuevo paso cara delante. Ahora, esta, está basada en el respeto, confianza y entusiasmo. En estos momentos, lo que más precisabas en tu vida para darte ese empujón eran ánimos, entusiasmo para hacer las cosas, para moverte, para empezar a fluir. Verás de qué forma todo, por inercia, te lleva cara el éxito, cara la conquista de tus sueños. Por fin vas a verlos materializar, se van a hacer reales. Acuario, es tu momento. Con respecto al hogar, comienza a tirar o limpiar. Haz una limpieza general, ordena tu casa, tus papeles y documentos. Verás de qué forma esta semana próxima te resulta sensiblemente más simple, veloz y cómodo encontrar tus cosas en tu casa. Lo agradecerás. Aparte de esto, la casa ganará en energía vital. Si tu trabajo estuviera relacionado con el periodismo, la radio o los medios por norma general sería el momento ideal para mudar. Podrías pedir un traslado o bien dedicarte a otra actividad totalmente diferente.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, hoy es un día único para ti. Nada se te va a resistir, ni siquiera en el tema del amor. No hay imposibles hoy con lo que, adelante, expresa a quien amas tu amor. En lo personal, haces un esfuerzo muy grande y asimismo importante: has puesto tu voluntad y esfuerzo para sacar adelante tus temas personales y eso te ha supuesto un enorme esfuerzo. Aparte de esto tu vida sensible está hoy en alza debido a las influencias de la Luna y de Venus. Tu magnetismo es único, espléndido, increíble. A nadie le pasará inadvertido tu brillo pues hoy se acentúan más si cabe tus cualidades positivas, tus aspectos más relevantes de tu personalidad. Hoy , podrías dedicarte a esas tareas del hogar más costosas. El caudal energético generado por la Luna te ha dejado fuerza suficiente para enfrentar cualquier tarea del hogar que se precie: corta el césped, pintar, arreglar el cuarto cuarto trastero o cualquier trabajo costoso que se te ocurra. Tu economía está en auge.

