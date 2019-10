Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 18 de octubre de 2019; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, empiezas a estabilizarte sentimentalmente hablando. Se acaban tus quebraderos de cabeza, tus preocupaciones y la armonía y el equilibrio se instituye en tu vida cariñosa. Tu planeta interior se estabiliza. El día de hoy es un día lleno de acontencimientos imprevisibles, hechos que te sorprenderán en exceso. Prepárate en diferentes campos de tu vida por el hecho de que los sucesos que transcurran este, van a ser esenciales para tu futuro. En comparación con campo laboral, este está realmente bien auspiciado, especialmente si se administra a través del teléfono, correo, internet o bien distintas redes sociales. Incluso de esta forma, si bien todo sirva para lograr tu cometido, va a ser mejor que, en lo posible, tengas asambleas o bien encuentros físicos, presenciales, de una manera directo, con los clientes del servicio O sea, si es posible, mantén un contacto directo con el interlocutor, bien de forma presencial o bien inclusive por medio de una webcam mas, en cualquier caso, un contacto directo hablado y adaptado. Va a dar mejores desenlaces.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, las apariencias engañan y lo sabes de manera perfecta. No solo ocurre en el tema económico o bien laboral. Respecto a tu pareja o bien amigos, sabes que una persona puede tener 2 caras y, sobre todo, engañarte muy de manera fácil. Desconfía de estas personas mentirosas o bien que están un tanto desequilibradas, que son muy inestables. No creas en los chismes o bien cotilleos que te puedan contar. Tampoco son verdad. Tú tienes grandes cualidades positivas en ti, en tu interior con lo que el día de hoy podrías mostrarlas a el resto. Sé positivo y tu economía va a mejorar en exceso. Te hace falta un pequeño empujón a fin de que todo empiece a rodar. De todas formas, llevas meses labrando tu presente y tu futuro. Has hecho un enorme esmero en este campo y los frutos prontísimo se van a dejar ver. Vas a dar un enorme salto en tus finanzas. Sé paciente, prosigue trabajando como hasta el momento y pronto te va a llegar tu ansiada y justa recompensa. Felicitaciones.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, el día de hoy sientes en ti el espíritu familiar. Te apetece estar en casa, con los tuyos. Quizá hasta te propongas una pequeña escapada al lado de tu familia. El día de hoy sientes esa necesidad de estar arropada por ellos, de sentir su cariño. Precisas sentir el amor cerca de ti. Respecto a tu intuición, esta te guiará como siempre y en todo momento por el terreno ideal, no dudes. Tu imaginación está muy activa, considerablemente más de lo normal. Estás lleno de ideas y proyectos, no puedes parar tu psique, es como un hervidero de ideas. Apúntalas, sabes que son dinero potencial. Tu vida laboral ahora es estable. Ahora, tus actividades tienden a ser realmente productivas. Tu imaginación y inventiva va a tener mucho que ver en esto. Eres un enorme entusiasta y haces tu trabajo con una dedicación exclusiva y genuina. Eres un perfeccionista nato. Sigue de esta manera, en esa línea pues, realmente, tu trabajo es elogiable, digno de cualquier halago. Triunfarás, vas a llegar lejísimos.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, debes romper con la rutina. Tu vida te está agotando. Te estresas y protestas de tu gran monotonía. Todo te resulta hastiado. Debes mudar, reaccionar ante ello. Debes ser más activo, crear, mudar de aires, alterar en algo tu rutina frecuente. Sabes que esta mata la inventiva. Es de nuevo . Sé el dueño de tu vida. Comienza el día de hoy mismo, no aguardes más. El día de hoy , puedes hacer lo que verdaderamente desees. Tómatelo como un juego, estimula tus sentidos, cambia tus planes. Sorpréndete a ti, te agradará. Tienes que saber reaccionar en todo instante frente a los imprevisibles que te presente la vida. En lo que se refiere al campo laboral, es realmente posible que la semana venidera tengas alguna entrevista de trabajo. Si estás desempleado, prosigue buscando, no desesperes. Al final, lo hallarás. En el caso de tener un puesto fijo, estable, va a haber cambios sumamente positivos para ti. Se acrecentará tus sueldo del mismo modo que aumentarán tus labores y responsabilidades. Enhorabuena.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, el día de hoy debes aprovechar tu tiempo al límite. Prepara realmente bien el viaje por el hecho de que harás una pequeña escapada en hoy . El amor te sonríe nuevamente y por esta razón tienes que aprovechar el momento: una escapada romántica es el mejor plan que puedes tener. Debes hacerlo realmente bien. Debes asombrar a tu pareja; por esta razón, lúcete. Además de esto, vas a sorprenderte a ti. Esta escapada, va a ser asimismo un enorme reto personal para ti. Vas a infringir tus reglas, a terminar con tus tabúes, a exponerte y efectuar aquello que para ti estaba prohibido; o sea, vas a ser Leo en su esencia. El día de hoy todo es posible respecto al amor. Sé trasgresor, rompe tus barreras impuestas por ti. Vas a ver que es más simple de lo que pensabas. En el momento en que lo hagas, ya habrás vencido el temor, tus espectros internos. En el trabajo, recuerda siempre y cuando las apariencias engañan. El primer día de la semana, tu nuevo jefe te sorprenderá: no le juzgues inmediatamente. Te confundirías.



Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, el día de hoy, hay sorpresas en el amor. Seguramente, van a llegar a tus oídos comentarios y también historias sobre tu ser amado que no te agradarán en lo más mínimo. No te impliques ni charles más de la cuenta, sobre todo pues ya antes deberías charlar y contrastar la información con la protagonista de la historia: tu pareja. Deberías sentarte y examinar tu vida sentimental en profundidad. Absolutamente nadie puede vivir una relación a 2 bandas sin salir herido. Alguien siempre y en todo momento padece al enterarse. La única persona que no lo hace, es la que juega a compartir sus sentimientos y su corazón. Por este motivo, si no deseas entrar o bien continuar dicho juego, páralo. Va a ser ventajoso para todos que lo hagas. De esta manera, ya absolutamente nadie va a salir herido. Pon orden en tu vida y en tu corazón. Decídete. Tu corazón pertenece a alguien. Tú lo debes saber. Cambia lo que sea equivocado, te vas a sentir mejor, liberado. Sé optimista, los cambios pueden ser buenísimos y, en ocasiones, recomendables y precisos. Soluciona tus inconvenientes.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, procura ser más flexible mentalmente. Te va a ser más simple la vida. En ocasiones, debemos ceder un tanto y amoldarnos a las circunstancias. Eso no significa perder tu esencia ni tus opiniones, solo, saber acomodarse a ellas. En el amor, tienes que hacer caso a tu corazón. Sé objetivo. Eres una persona lista y también inteligente, es algo innato en ti. Empléala para mudar aquellas cosas que no marchan en el amor, finalmente con situaciones que no te son convenientes. En ocasiones, ceder o bien mudar, duele. Considera que todo cambia a mejor, siempre y en toda circunstancia. Vas a rencontrarte con la persona que ocupa tu corazón. Habéis pasado mucho juntos; experiencias agradables, bonitas y otras algo más complejas y dolorosas. Lo esencial es compartir aquello que te importa o bien preocupa. En unas semanas, ya solo os vais a acordar de ello como anécdotas curiosas puesto que ya vais a haber vivido otras situaciones considerablemente más agradables o bien agradables. Lleva tu trabajo al día, sin dejar labores retrasadas. Se anuncia un viaje.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, no charles sin meditar. No hagas eso jamás. Ten clarísimo lo que vas a hacer o bien a decir. Si no lo haces, las consecuencias podrían ser deplorables, muy radicales. Dudas con respecto a tu ser amado, lo que es peligroso. Debes mudar tu actitud y superar esas opiniones por el hecho de que no te dejan actuar como eres. Debes tener confianza en tu pareja; al hacerlo, todo volverá a su ser, se te aclararán tus dudas. Propónte de verdad el tema de la confianza pues, de no tenerla, carecería de sentido que prosiguieras adelante con la relación. Examina la situación y soluciona lo que consideras tus inconvenientes o bien fantasmas; no lo dejes estar. Hazlo lo antes posible. En lo que se refiere a tus finanzas y economía, vas a deber rehusar ciertas coaliciones que no te resultan de interés. Sabes que las apariencias engañan conque, guíate mejor por tu intuición. Es más acertada. Respecto a tu dinero, evita charlar de determinados temas monetarios o bien contratos. Guárdate las creencias para ti.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, el pasado te debería administrar como escarmiento. Tus relaciones sentimentales pasadas no han sido demasiado buenas. Ahora, deberías ponderar lo que verdaderamente significa tener una pareja supervisora. Si la relación, por si fuera poco, ha sido violenta, tormentosa y digna del olvido, no reproduzcas ahora el mismo patrón: sería realmente triste y, sobre todo, alarmante. La libertad es lo más apreciado que un humano puede tener o bien lograr y, por si fuera poco, a todos y cada uno de los niveles. Querer no es padecer ni dolor ni esclavitud y, naturalmente, mucho menos significa posesión. No perteneces a absolutamente nadie, ni eres su muñeco o bien muñeca ni de su propiedad. El día de hoy se aproximan cambios si pensabas viajar. En lo que se refiere a tu economía, una esencial ocasión se te va a presentar la próxima semana. Invertirás tu dinero en el lugar conveniente. Va a ser un negocio perfecto, realmente bien auspiciado que te va a traer dinero y prosperidad a tu vida.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, el día de hoy vas a escuchar algunos comentarios malintencionados. No les des crédito ni les hagas caso. No te intranquilices por ellos. Sabes que la gente es muy envidiosa y les agrada mucho fastidiar a el resto. En consecuencia, obvia cualquier oración que llegue a tus oídos. Es muy posible que hagan referencia a tu relación. Quizá posiblemente tengas algún pequeño inconveniente con tu pareja en el cada día. Trata de remediarlos mas, sobre todo, no seas muy radical o bien exigente. Procura pasarlos por alto, no les des más relevancia de la que tienen. Sé más permisivo respecto a tu pareja, le demandas más que a el resto y le puedes hacer sentir mal, alejada o bien absurda. Trátale con mucho amor, lo precisa. Respecto al campo laboral, es muy posible que tu trabajo no te llene nada y te sientas decaído, abatido. Piensa entonces en mudar de ocupación mas, no lo hagas aun. Empieza a mirar lo que podrías hacer y dónde. Seguro que cuando sea el instante oportuno, una ocasión perfecta llega a tu vida.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, eres demasiado insistente y entusiasta. Si estás empezando una relación sentimental y pretendes continuar con ella, no puedes, bajo concepto alguno, estresarla o bien hostigar a esa persona. Exactamente por el hecho de que se estresaría y seguramente dejaría la relación. En ocasiones, se hacen cosas absolutamente contraproducentes involuntariamente. Sé dichoso y llena tu vida de felicidad; solo tienes que quererlo y proponértelo. Procura separarte de las personas negativas o bien, por lo menos, no dejes que sus historias te impresionen. El dinero está a puntito de llegar a tu vida; estate atento para cuando sea el instante ideal. Respecto a los juegos de azar, trata de jugar el día de hoy si bien sea una pequeña cantidad. El día de hoy, podrías ganar una buena suma de dinero. Tu suerte está al alza conque, inténtalo pues siempre y en todo momento podrías ser el ganador o bien la ganadora. En el caso de precisar dinero en efectivo, lo lograrás muy de manera rápida.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, el día de hoy un evento inopinado podría desconcertarte más de la cuenta. Cuando ocurra, trata de respirar profundamente y en reiteradas ocasiones. No te alteres; procura, por el contrario, relativizar y mirar las cosas desde otro punto de vista. Quita hierro al tema, no le des más relevancia de la que verdaderamente tiene y se merece. Vas a estar muy entusiasta, demasiado. Tu vida puede y debe mudar. No dudes. Mira siempre y en todo momento cara delante y pasea con la cabeza bien alta, sin mirar atrás. En el trabajo, aun te quedan labores por solucionar y cosas por aclarar. Vas a tener mucho entusiasmo en terminarlas, te vas a dejar la piel en ello. El día de hoy si charlas, persuades. Vas a tener gran poder de convicción. Exprésate con claridad y elegancia. Respecto al amor, ten siempre y en toda circunstancia clarísimo que tanto la honestidad como la confianza, son 2 pilares en los que todos nos debemos respaldar. Goza de tu relación. Referente al campo laboral, hay buenas perspectivas en el horizonte.

Fuente: Astrocanal