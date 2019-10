Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 16 de octubre de 2019; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, el día de hoy estás nostálgico. Deberías retirar de tu vida tal melancolía. No te favorece en lo más mínimo. Debes dejar atrás tu pasado puesto que ya no volverá. Centra tu energía en el día de hoy actualmente. Al hacerlo, avanzarás más velozmente. Ya lo vas a ver. Carece de sentido remover situaciones dolorosas. Al recrearlas, vuelves a producir dicho sentimiento de tristeza, sufrimiento y dolor. Evítalo, que puedes. En tus manos está hacerlo. Ocúpate de tu vida: haz una lista de tus prioridades y cúmplelas. Las cosas secundarias, déjalas atrás. Muy frecuentemente, esas futilezas nos quitan tiempo para efectuar lo realmente esencial. Ocúpate de ti y de tu presente puesto que este mañana va a ser tu futuro. Lábrate un futuro mejor, que puedes. Mira tu interior. Tienes mucha belleza guardada. Ha llegado el instante de mostrarla, sacarla cara el exterior. Déjate conocer. Desde este momento, tu vida será imborrable. Tomas nuevos caminos, nuevos rumbos y puertas que se abren frente a ti. Descúbrelas. No te arrepentirás.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, vas a vivir una velada absolutamente imborrable. La pasión reinará y gozarás como hace cierto tiempo no lo hacías. Una relación son múltiples cosas y no puedes desatender ninguna de ellas. El conjunto va a hacer que prosigas o bien no con tu ser amado. Todo cuenta. Es posible por su parte que la noche de pasión y desenfreno, la pases con algún ignoto o bien ignota. Haz lo que estimes mas, goza de la amedrentad de la noche. Recobras, en consecuencia, tu vida íntima. Vas a ver de qué forma, desde esta noche, todo mejora y cambia. Debes saber amoldarte y simpatizar. Una relación es cosa de 2 y las dos partes deben estar satisfechas. El dinero deja de ser un inconveniente. Entra en tu vida de una manera increíble. De pronto, múltiples vías nuevas se abren para ti recobrando y ganando ciertas cantidades monetarias. Tu economía prospera en exceso, tiene sitio un cambio increíble. Aprende a sacar partido de la situación puesto que esta circunstancia es absolutamente atípica. No gastes en exceso.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, las cosas cambian en cuestión de segundos. De esta manera es la vida o bien de esta manera puede ser. Una circunstancia pareja va a celebrarse el día de hoy. Va a ocurrir algo inopinado que cambiará totalmente las tornas de tu vida sentimental o bien familiar. Algo que va a marcar tu futuro: un encuentro, una unión, una rotura, un divorcio o bien aun un matrimonio. Desde el día de hoy todo va a haber alterado. Eres una persona muy intuitiva conque, lo vas a saber antes que suceda, te percatarás de ello. Cualquier situación poco probable se transforma en real y muy posible. Estás feliz, las cosas van a mejor y eso te genera gran dicha interior. En lo que se refiere a tu trabajo, separa de tu psique cualquier pensamiento negativo. No te pongas en lo peor y creas que te echarán. La situación es complicada mas no hay nada terminante. Ten fuerza y produce pensamientos positivos. Atrae la buena suerte. En unos días, las cosas se aliviarán y vas a ver todo más claro; algunos inconvenientes se resolverán por sí mismos. Despreocúpate en exceso.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, el día de hoy es un día para festejar el amor. Empiezas a descubrir verdaderamente de qué forma es tu ser amado. Cosas que ni tan siquiera sospechabas de este ser, ahora se vuelven claras y cristalinas: cuanto más descubres, más le amas. Tienes un tesoro de inestimable valor al lado de ti y ni tan siquiera te habías dado cuenta de ello. El día de hoy va a ocurrir algo que te va a abrir los ojos. La caja de pandora te descubrirá un sinfín de maravillas de tu amor. La dicha y una alegría extrema están el día de hoy presentes en tu vida. Eres feliz. Tienes el planeta en tus manos y toda la sabiduría en tu interior. Estás en una etapa de gran desarrollo interior y asimismo a nivel laboral. En el trabajo, ten cuidado en lo que haces o bien afirmas. Las personas te observan con singular atención. Procuran cualquier falta tuya para hacerte daño y criticarte. No lo dejes, haz todo lo contrario: acaba tus labores de una forma impecable a fin de que absolutamente nadie sea capaz de decirte nada malo. De esta manera, les vas a callar la boca, no te van a poder criticar.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, el día de hoy podrías cometer un fallo imperdonable: podrías destruír tu relación debido a un poco afortunado ataque de celos. Contrólate. Si armas algún numerito, tu pareja va a romper contigo. No es la primera vez y ya no soporta más. Por consiguiente, satisfaga por el hecho de que te juegas mucho. Los chismorreos o bien cotilleos acostumbran a ser patraña. Jamás te fíes de ellos; ya antes, cerciórate de que son acertados. Desconfía de ignotos que solo pretenderán liarte y estropearte la vida. No te procures problemas: la vida es considerablemente más simple que todo eso. Sé observador y examina los sucesos. Entenderás la situación sin precisar que absolutamente nadie te la cuente. Eres inteligente, usa esta cualidad. El día de hoy la fortuna y la suerte están bien auspiciadas en tu vida. Esta noche, puedes conocer a una persona nueva bien interesante. De ti depende si cruzar la puerta o bien no. Concéntrate en todo instante en las cosas positivas de la vida pues, en lo demás, es mejor no fijarse. Aumenta tu prosperidad.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, el día de hoy todo es posible. Conquistarás el corazón de tu ser amado. Todo está a tu alcance, solo debes quererlo. Atrae aquello que deseas a tu vida, de esta forma se materializará. Vas a tener éxito mas, vas a deber lanzarte, entregar el paso inicial. Deja de dudar, la vida es demasiado compleja a veces para cargarla con más peso. Actúa y, si te confundes, ya corregirás en el paseo. El amor a veces te vuelve ido. Empieza a entregar mayor relevancia a los pequeños detalles por el hecho de que va a ser la suma de estos los que conseguirán la diferencia. Respecto a tu economía, el día de hoy brotará una ocasión idónea para invertir nuevamente en un negocio que, si bien otrora funcionó mal, ahora va a ser un éxito. Es el instante de que de esta forma sea por este motivo, prueba suerte nuevamente. No te arrepentirás en lo más mínimo. Las segundas ocasiones en ocasiones sí que son buenas. En un caso así, respecto al dinero invertido, sé precavido y previsor y haz las cosas bien.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, debes encauzar cualquier aspecto que te lleve a la inestabilidad. Deja las tendencias obsesivas fuera de tu vida y de tu alcance. Tú eres un ser realmente equilibrado y armonioso. No permitas que esos sentimientos hagan mella en ti. El día de hoy deberías proponerte muy con seriedad el hecho de adquirir un compromiso con el ser que amas. Da un paso más, avanza, expresa lo que sientes. De esta manera, la otra persona, va a poder compartir contigo su amor. Te vas a sentir mejor, efectuado y feliz. Mientras, prosigues cada día robusteciendo dichos vínculos. Son irrompibles: son demasiado esenciales, intocables y sagrados. La fortuna está de tu lado. Prueba suerte en los juegos de azar. Vas a ganar. Eso sí, aprende a retirarte a tiempo ya antes de perder lo ganado. Emplea tu inteligencia en tus negocios e inclusive en el área laboral; tienes que aplicar la iniciativa y darlo todo. Haz caso a tu intuición y utiliza tu energía para crear o bien sacar adelante un proyecto. Lo lograrás, ten claro que de esta manera va a ser.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, es hora de abrirte al planeta, de dejarte ver. Amas desesperadamente a una persona y incluso no se lo has dicho. El día de hoy, es el día en el que lo lograrás. Quítate tu máscara, tu poquedad y háblale. Es el único modo de saber si es mutuo el amor que os profesáis. Da el paso inicial, es tu obligación puesto que eres quien está absolutamente enamorado. Además de esto, este nuevo amor va a ser idóneo para olvidarte claramente de una pareja que te dejó marcado, que hizo mella en tu corazón. Cualquier inconveniente anterior ya no existe, están eliminados de tu mente. Ten fuerza y valor y vuélvelo a intentar: no hay 2 relaciones iguales conque, quita el temor de tus ojos puesto que se puede palpar. Tu naturaleza es muy intuitiva, Escorpio. El día de hoy vas a vivir situaciones absolutamente imprevisibles. Disfrútalas y aprende de ellas. Posiblemente, debido a los negocios, la próxima semana efectúes un viaje corto mas intenso. Hazlo, va a ser muy productivo para ti. Va a traer sorpresas.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, el día de hoy debes aplicar tu inteligencia. Ten muy presente a lo largo del día tu los pies en el suelo. Te va de forma perfecta con tu pareja, gozáis de la vida y todo va bien. Mas, por una genuina tontería, podrías deteriorar este instante tan equilibrado de tu vida: no estés tentado de charlar de historias del pasado que ya no te aportarían nada. Carece de sentido alguno hacerlo. Además de esto, no sería el instante ideal para esto. En ocasiones, es mejor enmudecer que molestar o bien dañar siendo que amas. Es hora de crear nuevos nudos financieros. Haz asociaciones con diferentes personas de diferente clase. Cualquier contacto puede servirte de mucho. Acrecientas tu círculo social, estás más abierto y esto afecta a todas y cada una de las facetas de tu vida. En lo que se refiere a la economía, el Cosmos te premia permitiéndote regresar a arrancar un negocio. Aprovecha el instante, la fortuna está de tu lado y, con un pequeño empujón, todo puede comenzar. Confía en la vida y fluye con ella. Sé paciente.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, estás inquieto. Aun te angustias por determinados aspectos de tu vida sentimental mas ahora, poquito a poco, todo esto se desvanece para liberarte de ello, de semejante carga. Te percatas de que tienes en tus manos el poder de ser feliz y además de esto, es tu obligación absoluta. Cualquier inconveniente pasado queda en el paseo con lo que, ábrete a una nueva realidad. Tienes la energía positiva en tu favor, es genial este aspecto planetario conque, supera tu pasado, véncelo, para entregar inicio a un nuevo presente y futuro cariñoso. Te lo mereces. Rompe tus barreras limitantes, eres quien las ha creado. Tu vida se convierte a pasos enormes. Primeramente, tus finanzas aumentan sensiblemente, tu economía padece un cambio radical. El dinero va a penetrar en tu vida mas, a fin de que lo haga, vas a deber hacer algo. Debes contribuir a ello. Hallarás en ti talentos que ignorabas y los vas a explotar. Y de ahí van a nacer los nuevos ingresos. Enhorabuena. Atrévete.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, no seas tan exigente. Absolutamente nadie es perfecto,, tampoco. Por consiguiente, deja de sacar punta a cualquier pretendiente que aparezca en tu paseo. Te vas a quedar solo si buscas a la persona perfecta. No existe, todos tenemos algo. Por esta razón, baja tu nivel de demanda y pronto hallarás pareja. Podrías estar viviendo ya una hermosa historia amorosa. Mira a tu alrededor y hallarás las respuestas. Observa. Sé espontáneo, fresco. Proyéctate cara el futuro. Un imprevisible que va a suceder el día de hoy y que en un primer instante parecía realmente preocupante y negativo, se convertirá en una situación bastante positiva para ti y los tuyos. Tienes que aprender a encajar los golpes con deportividad y mirarlo todo desde otra perspectiva. La energía positiva te circunda la que influirá asimismo en tu forma de producir dinero de una manera más simple o bien simple, menos difícil, con menor esmero. Tal vez te entre un dinero extra merced a los juegos de azar. Podrías probar suerte.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, olvida el pasado de una vez por siempre, déjalo marchar. Carece de sentido padecer por algo que ya no existe y, sobre todo, que ya no tiene solución. Deja de comportarte de esta manera. Tu actitud hace mucho y debes esmerarte por levantar la cabeza y proseguir. Piensa siempre y en toda circunstancia en positivo y distancia a tus espectros de tu psique. Te hacen mucho daño. Haz caso a tus corazonadas; prosigue su consejo. Te van a llevar por el buen paseo. Visualiza aquello que deseas que se materialice, haz meditaciones y ejercicios de respiración. Debes mudar tu energía por otra de vibración superior. Distancia por tanto la tristeza y el fatalismo. Si lo haces, tu vida padecerá un cambio radical, absoluto. Tus pensamientos evolucionarán y tu día tras día va a ser otro: lumínico y ligero, sin inconvenientes ni malestar. Vas a ganar la batalla a la negatividad. Un nuevo amigo o bien amiga va a hacer aparición en tu vida. Va a estar en tus vibración, con una energía pareja a la tuya. Su poder de entendimiento va a significar mucho para ti en estos instantes.

Fuente: Astrocanal