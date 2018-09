Horóscopo del día 12 de septiembre de 2018

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 12 de septiembre de 2018; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, hoy tendrás un encuentro con alguien muy curioso de tu pasado, quizás alguien del colegio o de la facultad. Hace siglos que no lo has visto, quizás desde esa época. Te parecerá algo casual y extraño pero tendrá que ver con el siguiente paso a dar en tu destino. Estará relacionado con tu actividad laboral, te podrá ayudar en lo que tienes entre manos. Es una ayuda que te manda el universo, sabe que lo necesitas así que, abre tus brazos y agradece esta magnífica ayuda. Será muy buena para ti, excelente. Te guiará ahora que estás un tanto perdido con tu nueva ocupación. Fíate de esta persona, solíais ser amigos en el pasado. No te fallará ni te defraudará. Apuesta por él del mismo modo que él va a apostar por ti. Hazlo, te irá muy bien.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, la vida está compuesta por muchas pequeñas acciones y detalles. A veces parece que te olvides de vivir, que seas un robot. Deja la apatía de lado, te pone en modo de piloto automático y haces todo de una manera automática, sin vida ni alma. Eres un muerto viviente: vas a trabajar sin ganas, no hablas ni te comunicas, te pones tus cascos. En la unidad familiar no haces nada, no aportas nada: comes y ensucias, nada más. Cambia. Estás casi en un estado depresivo y de seguir así, acabarás yendo a un psicólogo o psiquiatra. En la vida, tú no eres un simple espectador, para nada. Eres el actor principal de la novela. Tú eres el protagonista de tu propia vida. Así que pon de tu parte para animarte y apartarte de esa apatía continua que te rodea. Tú creas ese estado, sólo tú. Nadie más es responsable de tu vida.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, no sabes amar a medias. Cuando amas, amas de verdad, hasta asfixiar a la otra persona. No ames tanto, aprende a amar con otra medida. Podrías llegar a asustar a tu nueva pareja. Acabas de empezar con una persona pero si ya el primer día le hablas de amor eterno o vida en común, incluso del nombre de tus hijos, quizás hoy mismo corte contigo. No seas tan intenso, no puedes actuar así. Por lo tanto, aprende a amar desde la cordura, con menos pasión e intensidad. Sabes que la vida no se acaba hoy, hay tiempo para disfrutar de la pareja. Relájate, tienes más cosas que hacer y arreglar de tu vida además de tu nueva pareja. Sé consecuente y déjale respirar. Has estado todo un fin de semana sin separarte de ella, ni un minuto, ha sido todo demasiado intenso y prematuro. Hoy dale vacación, no la llames o se cansará de ti.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, eres una persona que siempre duda, de lo bueno y de lo malo. Siempre ves el vaso medio vacío aunque esté medio lleno o completamente lleno. Y no quieres cambiar de opinión. Tu pareja tiene muchas ganas de emprender una vida junto a ti con proyectos a largo plazo pero parece ser que tú no quieres; no porque no lo desees, es que vives en tu círculo vicioso lleno de miedos y resentimientos. Hasta que no los sueltes, no te liberes de tanto miedo y frustración, no podrás apostar por ninguna relación. Los miedos te paralizan. Tu pareja intenta una y otra vez convencerte de lo contrario pero no puede hacer nada. Tu negatividad le vence. Va a tirar la toalla contigo si tú sigues así. Deja de dudar, deja de estar atemorizado y vive. Es lo que tienes que hacer.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, tus negocios van cada vez mejor. Hoy te harán una nueva oferta laboral. No la puedes rechazar sin estudiarla antes. Mira bien con tu abogado los papeles, las condiciones y el contrato. Si es para ti, si tiene tu nombre escrito, adelante, ponte a ello. Búscate un socio capitalista, primero porque tú solo no puedes abarcarlo todo y segundo porque tu dinero es limitado. Te falta tiempo y dinero pero no ganas pues eres un gran emprendedor. Por lo tanto, mira muy bien de qué trata ese nuevo proyecto. Todos llegan a ti, tienes un gran imán para los negocios que funcionan, los atraes en positivo. Eres un trabajador nato pero has de saber qué trabajos tienes entre manos y si alguno ya no te interesa, quítatelo. No puedes dividirte entre tanta cosa. Elige bien y desecha el resto.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, ni se te ocurra liarte con tu nueva compañera. Sería lo más descabellado que podrías hacer. Acaba de llegar una chica nueva a la oficina, bien de prácticas o por una sustitución y lo único en lo que piensas es en tener algo con ella. Podría ser un escándalo en la oficina. No sabes nada de ella, quizás es la hija de los amigos de tu jefe. No hagas algo de lo que te puedas llegar a lamentar. Es muy joven, recién cumplida su mayoría de edad. Quítate esa fijación. Sabes de siempre que lo más problemático en esta vida es que tu amor tenga relación con tu ámbito laboral. El fracaso sentimental está garantizado. Además, si luego rompierais, sería delicadísimo tenerla que ver cada día. Además, el cotilleo sería diario, la gente hablaría a vuestras espaldas.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, cuerpo sólo hay uno y es lo más preciado que posees así que, desde hoy, comienza a ejercitarlo. Es imprescindible que hagas ejercicios, muevas tu cuerpo. Ve a un gimnasio y un entrenador personal te dirá los ejercicios más recomendados para ti pero no todo es ejercicio en la vida, las sustancias que ingieres son importantísimas, son vitales. Somos lo que comemos, es la gasolina de tu cuerpo y no es lo mismo cómo funciona un coche dependiendo del carburante. Deja de meter veneno a tu cuerpo. Aprende a comer, desecha de tu vida los venenos blancos, los utilizamos en el día a día, en las comidas y son muy nocivos para el cuerpo humano. Estate muy atento al funcionamiento de tu cuerpo. Has de cambiar, lo vas a estropear. Decídete a llevar una vida saludable: bebe agua, respira, come sano y haz ejercicio regularmente.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, estás equivocado, además, crees a ciencia cierta que tú tienes la razón, que tus ideas son las verdaderas pero es que no sabes toda la verdad. Una persona te está ocultando muchas pruebas, te cuenta mentiras o verdades a medias. Tú crees que una situación es de una manera y resulta que es de otra muy diferente. Por lo tanto, deberías de enterarte de todo lo ocurrido para poder emitir un juicio, opinar. En la vida, es más fácil callar, no contar la verdad. Así engañas a las personas y se quedan a tu lado pero, al final la verdad siempre sale a la luz y duele mucho. Entonces te das cuenta de que estabas completamente equivocado. Hoy, comenzarás a quitarte la venda de los ojos. Va a ser muy duro para ti, demasiado, pero lo vas a conseguir.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, aprende a ser útil a los demás y a dar lo mejor de ti siempre. Cualquier buena acción que hagas, el universo te la premiará: si sabes dibujar, ayuda a una persona que va a abrir un negocio o haz de voluntario en alguna asociación. Haz algo por alguien que no seas tu y te sentirás de maravilla porque así te olvidarás un poco de tu yo para empatizar y ponerte en la pies de él o de ella. Es bonito poder ayudar a los demás, es muy humano y tu ego se sentirá reconfortado al final del día. Es muy posible que tengas una profesión, si estás en activo o trabajas de lo tuyo, en la que te dediques a ayudar en modo alguno a los demás. Pon de tu parte, da lo mejor de ti y, como ser humano, hoy por la noche, al irte a dormir te sentirás como nunca, fenomenal.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, empiezas un nuevo trabajo. Estás nervioso porque no sabes cómo vas a encajar con tus nuevos compañeros. No fuerces, ni para quedar muy bien, ni para ser muy despectivo y pasota. Sé tú mismo, tal cual, sin más. Seguro que si no destacas el primer día por algo, todo irá bien. Si hoy provocas la risa, el enfado o algo semejante, ya te quedarás marcado de por vida con ese mote. Necesitas ser tú mismo, centrarte en el trabajo y hacerlo bien. De los nervios, olvídate, tampoco es un examen aunque hoy te sientas absolutamente vigilado y observado. Agradece al universo porque este puesto te ha caído del cielo, a tu imagen y semejanza, lo que más se puede ajustar a ti. Enhorabuena, era para ti. Disfrútalo todo lo que puedas.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, tienes mucha fuerza interior y lo sabes, lo que no te podías ni llegar a imaginar es que tu vida, de repente, se viera envuelta en una especie de huracán que se llevara todo lo malo de ti y te dejara en estado crítico. Te sentirás como si te hubieran dejado dentro de una casa, sin tejado, con todos los muebles rotos, volados, con barro, lluvia y sin un lugar para cobijarte o descansar, te entrarán muchas ganas de llorar. Es posible que lo primero que suceda y de ahí el paralelismo es que tu mujer te eche de casa y te pida la separación: y no será por tu culpa, más tarde sabrás que se ha buscado a otro para reemplazarte, es decir, algo te sucederá hoy que te dejará solo, desnudo ante el peligro y en la calle. Estate muy atento pues las consecuencias podrían ser drásticas.

Piscis, reinvéntate. Un nuevo ciclo comienza para ti así que es hora de transformar tu realidad. Puedes transmutar todo aquello que no te guste, puedes y debes de hacerlo. El universo te insta a que empieces cosas nuevas, otro modo de vida y, sobre todo, otra forma de pensar. Has de cambiar tus pensamientos, modificarlos; están obsoletos y ya no te sirven para nada. Estás ante el final de un ciclo, sabes perfectamente qué has de cambiar, conoces tus defectos y tus virtudes. Lo que has de hacer es lo siguiente: hazte un listado y apunta lo que has de cambiar y mejorar, lo que has de suprimir. Lo conseguirás, ponte las pilas, cambia ya. No hay nada imposible, habla en positivo: todo es posible en esta vida, todo me va a salir bien.

Fuente: Astrocanal