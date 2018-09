Las hormigas coloradas u hormigas de fuego son un género de hormigas picadoras. En Colombia hay 700 especies aproximadamente, son consideradas como una plaga a nivel mundial; se distribuye en un rango geográfico bastante amplio, es nativa de los trópicos americanos y ha invadido zonas tropicales y subtropicales de otros continentes del mundo. Extensamente ubicadas en los parches de bosque a lo largo del Valle del rio Cauca. Son de importancia epidemiológica, porque pueden provocar accidentes de envenenamientos y reacciones alérgicas graves.

Tienen un tamaño entre 0.75-52 milímetros, presentan una ponzoña ubicada en el abdomen que inyecta el veneno, se alimentan de plantas tiernas, semillas e insectos muertos, también pueden atacar animales pequeños hasta matarlos.

Se clasifican en 3 especies: Solenopsis invicta, Solenopsis geminata y Solenopsis richteri.

Solenopsis invicta: hormiga invasora originaria de la Amazonia, es una de las hormigas invasoras más notorias, se estima un gasto de 5 billones de dólares anuales en tratamientos médicos, daños y control debido a la presencia de esta especie, causan perdidas por daños en agricultura, ganadería y fauna.

Son insectos pequeños altamente agresivos, originan picaduras muy dolorosas, que dejan inflamación local, muerte del tejido celular y en ocasiones manifestaciones alérgicas severas.

Composición del veneno de solenopsis:90-95% del veneno son alcaloides oleosos tipo piperidinas insolubles en agua. Se considera a la Solenopsina A como el principal componente tóxico, los isómeros cis y trans de este compuesto son los responsables de la inflamación y los alcaloides de cadenas largas los encargados de la formación de postillas. Adicionalmente este veneno contiene cuatro proteínas alergénicas: sol i1, sol i2, sol i3, sol i4

Solenopsis geminata

Originaria de américa central, se encuentra principalmente en la Amazonia, son menos agresivas que la S. Invicta, pero cuando su colonia es molestada, estas pueden atacar y causar picaduras que producen dolor intenso inmediato, con posterior enrojecimiento en la piel, seguido de formación de vejiguillas 12 a 24 horas después.

Solenopsis richteri: hormiga de fuego negra u hormiga fogonera, se extiende desde Brasil hasta Argentina y Uruguay, su veneno es similar al de S. invicta. Sus picaduras son dolorosas, pero poco frecuente que causen anafilaxia o muerte, cerca de 4 de cada 100000 individuos expuestos presentarán reacciones sistémicas.

Manifestaciones clínicas: puede producir dos tipos de reacciones locales

– Primera: Pápulas urticariformes que desaparecen en la primera hora, después de las 24horas se forma una pústula estéril que se resuelve en 3 a 8 días, o puede progresar a formación de escaras. El veneno tiene acción sobre células más superficiales de la dermis formando pústulas de material necrótico

-Segunda: Lesión enrojecida, inflamada, indurada, que genera mucha comezón y que persiste por 24 a 72horas. En personas sensibilizadas puede haber riesgo de anafilaxis caracterizada por urticaria generalizada, angioedema o inflamación debajo de la piel, inflamación de la laringe, con estrechamiento de vías respiratorias, perdida de la conciencia, choque y posible muerte.

No existe un medicamento específico y efectivo para el tratamiento de las reacciones alérgicas en estos pacientes. La epinefrina es el fármaco de elección en el tratamiento de la anafilaxia. La inmunoterapia con alérgenos ha demostrado ser una forma de tratamiento extremadamente eficaz para las personas con riesgo de anafilaxia.

Prevención

Los himenópteros defienden sus nidos con vehemencia, manifestando comportamientos que no expresan cuando no son agredidos, por lo que se recomienda no molestar sus nidos ya que son su método de defensa, para ellos defender su colonia es fundamental para la supervivencia.

En caso de contacto con estos animales, principalmente cuando presente las reacciones anafilácticas descritas anteriormente consultar a urgencias inmediatamente o llamar a CIEMTO 300303800

Sara Lastra Bello Médica Toxicóloga. Unidad de Telesalud. CIEMTO Marly Tatiana Gaviria Melenje Estudiante de Internado Facultad de Medicina, Universidad de Antioquia.