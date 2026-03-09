Resumen: Los trenes vuelven a realizar el recorrido completo entre las estaciones Niquía y La Estrella, incluyendo las paradas en Hospital y Universidad, que permanecieron cerradas por cerca de 90 minutos mientras se atendía la emergencia.

¡Hora y media después! El Metro de Medellín restablece su operación normal en toda la Línea A

Minuto30.com .- Tras un incidente con persona en la vía que obligó a operar por tramos durante la mañana de este lunes 9 de marzo, el Metro de Medellín confirmó que, a partir de las 9:27 a. m., el servicio se ha normalizado en su totalidad.

Los trenes vuelven a realizar el recorrido completo entre las estaciones Niquía y La Estrella, incluyendo las paradas en Hospital y Universidad, que permanecieron cerradas por cerca de 90 minutos mientras se atendía la emergencia.

Paulatina normalización de frecuencias

Aunque los trenes ya circulan por todas las estaciones, el sistema advirtió que la normalización de las frecuencias (el tiempo de espera entre cada tren) se dará de manera gradual mientras se evacúa la alta afluencia de pasajeros represada en los extremos de la línea.

“Agradecemos la paciencia de nuestros usuarios y recomendamos seguir las indicaciones del personal de plataforma para evitar congestiones en las puertas de los vagones”, informaron desde el Puesto de Control Central.