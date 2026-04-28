¡Hora de responder! JEP llama a 20 exjefes regionales de las FARC a reconocer su culpa en reclutamiento forzado de 18.677 menores

Resumen: El reclutamiento y la utilización de niños y niñas se dio predominantemente por el uso de la fuerza, con el 64% de los casos en el nivel nacional

Minuto30.com .- Este 28 de abril, en el marco de la investigación regional del Caso 07, sobre el reclutamiento y utilización de niños y niñas y otros graves crímenes ocurridos en la vida intrafilas, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP llama a 20 exintegrantes de las Farc-EP a reconocer su responsabilidad.

Los imputados pertenecieron a los bloques Oriental, Sur, Noroccidental, Caribe, Magdalena Medio y al Comando Conjunto Central, y fueron identificados como máximos responsables por su liderazgo regional o su participación determinante en las distintas expresiones de este patrón macrocriminal.

Las revelaciones y confesiones ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre el Caso 07 han dejado una conclusión ineludible que marca un hito en la justicia colombiana: el reclutamiento de más de 18.600 menores de edad por parte de las extintas FARC-EP no fue un simple “exceso” de la guerra.

La citación recae sobre los exguerrilleros catalogados como “máximos responsables regionales”. Es decir, aquellos que tuvieron una participación determinante o posiciones de alta comandancia en los diferentes bloques y frentes de la antigua guerrilla.

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La Sala de la JEP aclaró que la responsabilidad de estos exjefes radica en que tenían el control absoluto en sus zonas de operación. Gracias a su capacidad de dirección, decisión y castigo, impartieron las órdenes operativas y se aseguraron de que sus tropas subordinadas ejecutaran el reclutamiento infantil.

El llamado a reconocer responsabilidad no se basa únicamente en los títulos de “comandantes” que ostentaban. La JEP fundamentó su decisión contrastando las funciones de estos exjefes con un análisis profundo de pruebas y hechos ilustrativos que demuestran cómo operó exactamente esta maquinaria macrocriminal de reclutamiento durante el tiempo que ellos estuvieron en el poder.

En este sentido, fueron llamados a reconocer su responsabilidad como máximos responsables por liderazgo regional a título de coautores mediatos:

Fabián Ramírez Cabrera, también conocido como ‘Fabián Ramírez’, quien fue comandante del Bloque Sur de 1993 a 2013.

Rodolfo Restrepo Ruiz, también conocido como ‘Víctor Tirado’ o ‘Víctor 34’, quien fue comandante del Bloque Noroccidental de 1993 a 1998 y del Bloque Oriental de 2000 a 2009.

Ángel Alberto García Sánchez, también conocido como ‘Hernán Benítez’, quien fue comandante del Bloque Sur de 2009 a 2016.

Álvaro Guazá Carabalí, también conocido como ‘Kunta Kinte’, quien fue coordinador interfrentes de los frentes 7,27, Combatientes del Yarí, 42 y 43 del Bloque Oriental, de 2012 a 2016.

Darío Lee Díaz, también conocido como ‘Robledo’ o ‘Tatareto’, quien fue comandante del Bloque Sur de 2007 a 2016.

Floresmiro Burbano, también conocido como ‘Martín Corena’, quien fue comandante del Bloque Sur de 1996 a 2016.

Erasmo Traslaviña Benavides, también conocido como ‘Jimmy Guerrero’, quien fue comandante del Bloque Magdalena Medio de 1993-1997 y coordinador de la Unidad Norte, compuestas por los frentes 33 y 20 de 2003 a 2016 y de la Unidad Sur, compuesta por los frentes 11, 12, 23 y 46 de 1997 a 1998, ambas unidades del Bloque Magdalena Medio.

Pedro Trujillo Hernández, también conocido como ‘Alberto Muñoz’, ‘Alberto Cancharina’ o ‘Cancharina’ y quien fue coordinador de la Unidad Centro compuesta por los frentes 4, 20 y 24 de 1997 a 1998 y de 2000 a 2017, así como de la Unidad Sur, compuestas por los frentes 11, 12, 23, 46, de 1998-1999, ambas unidades del Bloque Magdalena Medio.

Jairo Reinaldo Cala Suárez, también conocido como ‘Jairo Quintero’ o ‘Jairo Mechas’, quien fue coordinador de la Unidad Centro compuesta por los frentes 4, 20 y 24 de 2002-2016, del Bloque Magdalena Medio.

Luis Óscar Úsuga Restrepo, también conocido como ‘Isaías Trujillo’ o ‘El viejo’, quien fue comandante del Bloque Noroccidental de 1993 a 2016.

Martín Cruz Vega, también conocido como ‘Rubín Morro’, quien fue comandante del Bloque Noroccidental de 2003 a 2014.

Jesús Mario Arenas Rojas, también conocido como ‘Marcos, Marcos Urbano’, ‘El barbado’ u ‘Osama’, quien fue comandante de la coordinación interferentes conocida como El Bloquecito, compuesta por los frentes 9, 47, Frente Urbano Jacobo Arenas del Bloque Noroccidental, de 1998 a 2005.

Abelardo Caicedo Colorado, también conocido como ‘Solís Almeida’, quien fue comandante del Bloque Caribe de 1993 a 2016.

Gilberto de Jesús Giraldo David, también conocido como ‘Aldemar Altamiranda’, quien fue comandante del Bloque Caribe de 1994 a 2006.

En el nivel regional, la Sala de Reconocimiento de Verdad también llamó a reconocer su responsabilidad a seis comparecientes adicionales, considerados como máximos responsables regionales por participación determinante.

Estos comparecientes, sin importar que no tenían comandancias de bloques, realizaron aportes esenciales en la comisión de delitos especialmente graves y representativos que definieron el patrón macrocriminal de reclutamiento y utilización de niños y niñas.

Bajo esta categoría, la Sala llamó a reconocer su máxima responsabilidad como coautores impropios a:

Luis Eduardo Rayo, también conocido como ‘Marlón’, ‘Duvan’ o ‘Sergio’, quien fue comandante del Frente 21 del Comando Conjunto Central de 1997 a 2001 y durante 2015.

Henoc Capera Trujillo, también conocido como ‘Giovany Castro’, quien fue comandante del Frente 21 del Comando Conjunto Central de 2002 a 2014.

Elmer Caviedes, también conocido como ‘Albeiro Córdoba’, quien fue comandante del Frente 44 del Bloque Oriental de 1994 a 2012.

Jerminson Álvaro Noreña Camargo, también conocido como ‘Irson Cordoba’, quien perteneció al Frente 40 del Bloque Oriental de 1994 a 2006, en donde desempeñó funciones de orden público, inteligencia y educación.

Gustavo Gómez Urrea, también conocido como ‘Víctor Mejia Jecho’, quien fue comandante del Frente 15 del Bloque Sur de 1996 a 2009.

Álvaro García Velandia, también conocido como ‘Flaminio’, quien perteneció al Frente 33 del Bloque Magdalena Medio de 1986 a 2016, en funciones continuas de organización de masas por tres décadas.

La Sala encontró que el reclutamiento y la utilización de niños y niñas cometidos por las antiguas Farc-EP se repitió de forma sistemática y recurrente en todos los territorios del país (exceptuando San Andrés y Santa Catalina), por todos los bloques de la antigua guerrilla y en todo el marco temporal analizado. Esto se dio de manera prolongada en el tiempo con un particular recrudecimiento de 1996 a 2016, con cuatro picos en 1999, 2002, 2007 y 2013.

En las estructuras regionales, el reclutamiento y la utilización de niños y niñas se dio predominantemente por el uso de la fuerza, con el 64% de los casos en el nivel nacional, seguido del engaño y la persuasión, con el 22% y el 13% de los casos respectivamente.

Niños y niñas reclutados con paradero desconocido

A partir de los testimonios de las familias buscadoras, que constituyen el 40% de las víctimas acreditadas, esta Sala encontró que, una vez los niños y niñas fueron reclutados, sus familiares acudieron por sus propios medios a indagar sobre su paradero; La JEP concluyó que, en la práctica, la búsqueda constante de personal se tradujo en una política de facto de incorporación que incluyó a niños y niñas, incluso menores de 15 años.

Estas familias también tocaron las puertas de organismos internacionales y de instituciones estatales para lograr una mayor celeridad en la búsqueda.

Si bien la JEP establece que al menos 18.677 niños y niñas fueron reclutados por las FARC-EP​​​​, en el Caso 07 participan 11.052 víctimas. De ellas, 9.027 pertenecen a seis pueblos étnico-raciales afectados y 2.025 corresponden a víctimas individuales, incluyendo sobrevivientes directos y familias que continúan la búsqueda de niños y niñas reclutados desaparecidos.

Actualmente se buscan 498 niños y niñas y se han logrado recuperar y entregar 26 personas, 17 de ellas víctimas de reclutamiento. Igualmente, la Sala rinde homenaje a las familias de 11 víctimas de reclutamiento que han logrado ser entregadas de manera digna bajo liderazgo del Caso 07 y en coordinación con la Unidad de Búsqueda y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Por estos mismos hechos, en marzo de 2026, Rodrigo Londoño, Pastor Alape, Milton de Jesús Toncel, Jaime Parra, Julián Gallo y Pablo Catatumbo, miembros del último Secretariado de las extintas Farc-EP, imputados por la JEP como máximos responsables por liderazgo nacional por el reclutamiento y la utilización de niñas y niños, así como por los tratos crueles, homicidios, violencias sexuales, reproductivas y por prejuicio que algunos de ellas y ellos sufrieron al interior de las filas, reconocieron la ocurrencia de estos hechos, aceptaron su responsabilidad e hicieron manifestaciones de perdón a las víctimas y a la sociedad en general.

En esa comunicación, realizada mediante video, los comparecientes reafirmaron su compromiso con la ruta dialógica y restaurativa de la JEP. Asimismo, manifestaron su disposición de participar en encuentros restaurativos con las víctimas y de promover acciones concretas orientadas a la no repetición de estas violencias.

Lea acá la determinación completa de la JEP