    • ¡Ya hay hora! Clásico paisa se jugará con 40 minutos de atraso por lluvia

    Estadio listo para el clásico paisa con las dos hinchadas
    • Luego de las revisiones que hicieran los árbitros al terreno de juego, se confirmó la hora exacta en la que arrancará el esperado clásico paisa.

    El juego, que inicialmente estaba pactado para las 6:20 de la tarde, tuvo que ser aplazado debido a la fuerte lluvia que cayó en la ciudad.

    De acuerdo con el árbitro Andrés Rojas determinó que el partido se disputará a las 7 de la noche.

    En ese sentido, el juego iniciará con 40 minutos de retraso en relación con la hora inicialmente pactada.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

    ¡Téngalo en cuenta si va para el partido! El DIM anuncia logística para el Clásico Paisa

    ¿Vuelve Aguerre? El portero del DIM estaría listo para una noche de clásico contra Atlético Nacional

    Atlético Nacional, con tres bajas sensibles, buscará la victoria ante el ‘Poderoso’

    Alianza entre DIM y Parceros: un gol por la transformación social en Medellín

    ¡Los cogieron de parche! Nuevo ataque con piedras al bus de Atlético Nacional


