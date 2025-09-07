¡Ya hay hora! Clásico paisa se jugará con 40 minutos de atraso por lluvia

Luego de las revisiones que hicieran los árbitros al terreno de juego, se confirmó la hora exacta en la que arrancará el esperado clásico paisa.

El juego, que inicialmente estaba pactado para las 6:20 de la tarde, tuvo que ser aplazado debido a la fuerte lluvia que cayó en la ciudad.

De acuerdo con el árbitro Andrés Rojas determinó que el partido se disputará a las 7 de la noche.

En ese sentido, el juego iniciará con 40 minutos de retraso en relación con la hora inicialmente pactada.

Más noticias de la Liga BetPlay