¿Homicido, feminicidio o accidente? Mujer murió en incendio de su casa en Titiribí

Resumen: El caso se encuentra en manos de los organismos de investigación forense y criminal. Su tarea principal será determinar, a través de los peritajes técnicos, las causas exactas del fallecimiento y del incendio

Minuto30.com .- En las últimas horas se ha conocido que las autoridades antioqueñas adelantan una minuciosa investigación para esclarecer las extrañas circunstancias que rodearon la muerte de una mujer durante un incendio estructural. El hecho, que ha generado zozobra y dudas entre los habitantes, se registró el pasado 28 de abril en la vereda El Zancudo, zona rural de este municipio del Suroeste antioqueño.

El trágico incidente tuvo lugar al interior de la vivienda de la víctima, quien según información preliminar era oriunda de la ciudad de Armenia. De acuerdo con los primeros testimonios entregados por la comunidad, el fuego podría haberse originado por un accidente doméstico, aunque no hay certezas:

Hipótesis del cortocircuito: Algunos vecinos señalaron que, al parecer, la mujer se encontraba manipulando cables eléctricos al interior del inmueble, lo que habría provocado un cortocircuito y desatado las llamas.

Contexto personal: Según se pudo conocer por medio de los habitantes del sector, la víctima enfrentaba algunos problemas de salud mental, un factor que está siendo evaluado por los investigadores para entender el contexto de la situación.

Atención de la emergencia y el curso de la investigación

Unidades del Cuerpo de Bomberos del municipio acudieron de inmediato al lugar para atender la emergencia, logrando sofocar el fuego antes de que la tragedia material fuera mayor. Simultáneamente, las autoridades judiciales se hicieron presentes para realizar la inspección técnica y los actos urgentes.

Actualmente, el caso se encuentra en manos de los organismos de investigación forense y criminal. Su tarea principal será determinar, a través de los peritajes técnicos, las causas exactas del fallecimiento y del incendio, para establecer si se trató de un lamentable accidente doméstico, o si existen elementos probatorios que apunten hacia un posible homicidio o una muerte violenta.feminicidio.