Resumen: Aunque el joven portaba prendas alusivas a uno de los equipos antioqueños, versiones extraoficiales sugieren un móvil distinto al de la violencia entre barras

Homicidio frente a la estación Tricentenario: Asesinan a hincha de fútbol y capturan a dos sospechosos ¿qué pasó?

Minuto30.com .- Un violento episodio de sangre se registró en las últimas horas en las inmediaciones de la estación Tricentenario del Metro, noroccidente de Medellín. Un joven proveniente de la Costa Atlántica y seguidor de Atlético Nacional, fue ultimado a bala en plena vía pública por sujetos que, al parecer, pertenecerían a una estructura delincuencial que opera en este sector de la Comuna 5.

La rápida reacción de las patrullas de la Policía Metropolitana, permitió la captura de dos hombres señalados como los presuntos autores materiales del ataque.

Los hechos: Ataque a quemarropa en la carrera 63

El crimen ocurrió exactamente en la Carrera 63 con Calle 94A, cruzando la Avenida Regional. La víctima, quien vestía una camiseta de Atlético Nacional, sudadera gris y pantaloneta azul, quedó tendida sobre el asfalto en medio de un charco de sangre tras recibir un impacto de bala en la cabeza.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el hoy occiso había llegado a Medellín hace pocos días en compañía de varios amigos bajo la modalidad de “mochileros”. El grupo tenía como objetivo asistir al partido del próximo martes en el Atanasio Girardot y, a falta de recursos, se encontraban pernoctando en una zona boscosa cercana al barrio Tricentenario.

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Hipótesis del crimen: ¿Retaliación o intolerancia?

Aunque el joven portaba prendas alusivas al equipo verde, versiones extraoficiales sugieren un móvil distinto al de la violencia entre barras:

Conflictos por inseguridad: Versiones de habitantes del sector indican que el joven y su grupo de amigos habrían protagonizado problemas de convivencia y, presuntamente, intentos de hurto en la zona.

Control Territorial: Se investiga si integrantes de la banda delincuencial del sector habrían increpado a los forasteros por su presencia en la zona boscosa, terminando la discusión en el fatal desenlace.