Homer Jaramillo desapareció cuando iba para Arauca: su familia lo busca

Minuto30.com .- La familia de Homer de Jesús Jaramillo Gaviria vive momentos de angustia tras reportar su desaparición desde el lunes 27 de octubre de 2025. Homer de Jesús se encontraba en un viaje que cubría una extensa y compleja ruta entre Chita (Boyacá) y Tame (Arauca).

La última comunicación que se tuvo con él fue hace una semana, cuando se encontraba en un caserío ubicado aproximadamente a dos horas de Tame. Desde entonces, no ha respondido a mensajes de WhatsApp ni llamadas telefónicas, desatando la alarma entre sus seres queridos.

El último punto de ubicación conocido del viajero fue el miércoles 29 de octubre, cuando se le vio en la vereda Sacama, en Casanare. Aunque se desconoce la ropa que vestía ese día, ya que había salido de su casa días antes, las autoridades están siendo notificadas de una seña particular clave: Homer de Jesús tiene una hernia en el ombligo.

Un elemento crucial para la búsqueda es el vehículo en el que se movilizaba: una motocicleta marca Suzuki GN, de color gris, con placas KPW 95H. Las autoridades de las regiones de Arauca, Casanare y Boyacá están siendo alertadas sobre la placa de la moto, ya que cualquier avistamiento del vehículo podría ser la clave para dar con el paradero de Homer de Jesús Jaramillo Gaviria.

Dada la prolongada incomunicación y la naturaleza del viaje en una zona que requiere alta precaución, la familia ha instado a la comunidad a reportar de inmediato cualquier información a la Policía o a la Fiscalía, quienes ya tienen activa la búsqueda, tras ser reportado como desaparecido por sus familiares. La preocupación es máxima, pues se teme que la desaparición haya ocurrido en un tramo aislado de la vía.

La familia ha suplicado la colaboración ciudadana en todo el corredor vial entre Arauca, Casanare y Boyacá. Cualquier persona que tenga información sobre Homer de Jesús Jaramillo Gaviria, la motocicleta gris (Placa KPW 95H) o haya presenciado algún evento inusual cerca de Sacama o Tame desde el 27 de octubre, de aviso urgentemente a las autoridades para ayudar a poner fin a esta angustiosa desaparición.

