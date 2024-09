Homenajes, desnudos y curiosidades Oscars se dieron y pocos los percibieron o no saben el por qué se vieron en la ceremonia.

La ceremonia de los Oscars No.96, tuvo varios momentos especiales desde la alfombra roja cuando el equipo de Godzilla la Película Japonesa, nominada a «Mejores Efectos Visuales«, llegó acompañados de las figuras de monstruos de la cinta y luciendo zapatos alusivos a las garras de los mismos. Le trajo suerte y se llevaron el Oscar.

Un desnudo falso por una causa

Luego vino el «desnudo» que no fue desnudo de John Cena quien fue el encargado de entregar el Oscar a «Mejor Vestuario» que fue ganado Poor Things «Pobres Criaturas». Pocos saben que hacía parte de una indirecta del gremio de vestuaristas a los Estudios en donde piden un salario digno y su campaña argumenta » “Los atuendos son tan importantes. Tan importantes”, dijo Cena cuando llegó ante el micrófono. El Performance de Cena coincide con una campaña del sindicato de vestuaristas de Hollywood, que están pidiendo una mejor remuneración por su trabajo en las producciones cinematográficas.

Ryan Gosling lo mejor de la noche

En lo que sería algo formal de ver a Ryan Gosling interpretando la canción «I’m Just Ken» de la película Barbie, se convirtió en una fiesta demostrando que lo aprendido cuando bailaba y era parte del Show de «Mickey Mouse Club» no lo había olvidado. Es más era un secreto la coreografía que ni Margot Robbie y la directora Greta Gerwig conocían por lo que sus caras lo dijeron todo. El Teatro bailo con Slash en la guitarra que fue musicalmente lo mejor de la noche. El colorido y coreografía fue una referencia a Marilyn Monroe ‘Diamonds Are a Girl’s Best Friend‘ .



La venganza de Kimmel Vs Matt Damon

Desde hace varios años el presentador de los Oscar, Jimmy Kimmel, maneja una «rivalidad» curiosa con el actor Matt Damon, «de odios y amores» que hasta en el promo de los Oscars, su imagen de cartón arrolló al verlo. Pues bien Messi, el perro de «Anatomía de una caída«, cerró la ceremonia en el Hollywod Walk Of Fame, orinando la estrella de Damon.

«Anatomy of a Fall» star Messi appears to pee on Matt Damon’s star on the Hollywood Walk of Fame. https://t.co/UNgGySGz3r pic.twitter.com/yMXgsvpiip — Variety (@Variety) March 11, 2024

Epilogo homenajes, desnudos y curiosidades Oscars

Otros hechos se sumaron cómo el vestido de la ganadora a Mejor Actriz, Emma Stone que se estaba abriendo a subir por la estatuilla, Robert Downey Jr. «al reconocerle a su abogado que en 45 años, lo sacó de problemas«. Danny De Vito y Arnold Schwarzenegger, quienes hicieron un chiste de Batman al ser ellos los villanos «el Pinguino y Dr. Frío» respectivamente al encontrarse con Michael Keaton «Batman«. Finalmente, lo frío de la entrega de Mejor Película, cuando Al Pacino, se le olvidó mandar al VTR de resumen y leyó directamente el ganador, «recordando a Warren Beatty» cuando se equivocó en la misma categoría. Memorable la dedicación a los pacificadores de parte de Cillian Murphy por lo que representó y caracterizó en Opperheimer al creador de una de las destrucciones de la humanidad.



