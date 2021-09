Homenajearon a los deportistas colombianos que participaron en los Juegos Paralímpicos en Tokio

64 deportistas de los 69 que representaron a Colombia en las justas paralímpicas en Tokio, fueron homenajeados en las instalaciones de la Casa de Nariño. Durante el evento, el presidente Iván Duque, los recibió y exaltó.

En video: el multimedallista, Nelson Crispín

En su discurso, el mandatario expresó, «sabíamos como estos deportistas se habían preparado ´para el año 2020 para una gesta muy exigente pero se atravesó la pandemia, tuvieron muchos de ellos que entrenar en espacios que no les eran afines, tuvieron que someterse a grandes pruebas y aún así llegaron a Tokio y demostraron que Colombia es hoy una potencia deportiva en este continente y cada vez irá por más éxitos».

Como Gobierno, no dejaremos de trabajar por nuestros atletas de la mano del @MinDeporteCol. Que sepa Colombia que la infraestructura deportiva será para nuestros deportistas y no para los contratistas. Gracias por ser la esperanza y orgullo de nuestro país #MásColombianosQueNunca pic.twitter.com/VbiXxAMeSL — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) September 15, 2021

Durante el homenaje, tambien fueron reconocidos los 16 medallistas que lograron 24 preseas paralímpicas, entre los que figuran los nadadores y multimedallistas Carlos Daniel Serrano y Nelson Crispín, quienes ganaron cuatro medallas, cada uno.

Nelson Crispín, quien le agradeció a la presidencia por el reconocimiento expresó, «estoy feliz por estos logros que he obtenido, esto no seria sin mi entrenador, sin mi familia, sin la gente que me acompaña en mi alrededor (…) Ya son 10 años de selección y me siento contento».

Logros de los deportistas

En estos Paralímpicos, Colombia registró su mejor participación en la historia con 24 medallas (3 oros, 7 platas y 14 bronces), siete más que las logradas en Río 2016 (2 oros, 5 platas y 10 bronces). Este año Colombia se ubicó en el puesto 15 de los Paralímpicos de Tokio 2020. En total, Colombia completa, en Juegos Paralímpicos, 47 medallas (6 oros, 15 platas y 26 bronces).

Dato: El Gobierno, a través de MinDeporte, entregó 24 cheques para los 16 medallistas paralímpicos de Tokio 2020 como reconocimiento a su esfuerzo, resiliencia y ejemplo para las nuevas generaciones de deportistas.

