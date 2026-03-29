Hay momentos en los que las palabras no alcanzan, pero el silencio tampoco basta. Esta columna es para nombrarlos, para honrarlos y para que Colombia no olvide a los soldados y policías que murieron en el accidente aéreo en Puerto Leguízamo Putumayo y hoy ya no están.
CARLOS ANDRÉS TABACO.
JAIRO ANDRÉS RINCÓN.
JHON JAIRO ACUÑA.
YEFERSON FABIÁN OTAVO.
CAMILO ANDRÉS ARGEL.
DANIEL ESTEBAN ARIAS.
SANTIAGO ANDRÉS ARIAS.
CRISTIAN CAMILO BAZA.
LUIS EDUARDO BLANCO.
YEINER CABRERA.
JULIÁN DAVID CÉSPEDES.
JUAN SEBASTIÁN CHAVERRA.
JESÚS ENRIQUE CHIQUILLO.
CRISTIAN CAMILO CONTRERAS.
JOHN FADER CRUZ.
LEANDRO DÍAZ.
EYDER YOBANY DIZU.
BRAYAN ESPEJO DÍAZ.
CARLOS ANDRÉS GIRALDO.
LUIS EDUARDO GONZÁLEZ.
JESÚS ALEJANDRO GONZÁLEZ.
RAFAEL SANTO GUERRA.
JESÚS EDUARDO HERNÁNDEZ.
MATEO HERRERA.
BRANDON LEONEL JIMÉNEZ.
JHON JAIRO LIBREROS.
LUIS ANTONIO LÓPEZ.
JOSÉ ESTEBAN MARINO.
MARCO TULIO MARTÍNEZ.
JEISON MENA HURTADO.
JOSÉ MARCO MENDOZA.
GILDARDO ARNULFO MONTANCHEZ.
JORGE LUIS MORALES.
EDERXANDER MORALES.
JARVI DABIÁN MORÁN.
ANDERSON STEVEN MOREANO.
JONATAN MORENO.
ANDRÉS JAVIER MORENO.
FABIÁN ANDRÉS MORENO.
JOSÉ YEFER MORENO.
DEIMER ALEXIS MUÑOZ.
JESÚS ANTONIO NARVÁEZ.
JANIER ANDRÉS NAVARRO.
LUIS ANDRÉS NOREÑA.
EDIER ENRIQUE OBANDO.
GIOVANNY OCAMPO.
WILSON DANIEL OTAVO.
JUAN CAMILO OVALLOS.
JOSÉ ALFREDO PÉREZ.
BENJAMÍN ESTEBAN PÉREZ.
URBANO JUNIOR PERTÚZ.
WILMER OLEGARIO PETEVI.
JUAN ERNESTO QUINTERO.
ALEJANDRO JOSÉ RAMÍREZ.
ÓSCAR FAVIÁN ROMERO.
JAIDER ALEXIS SOLÍS.
ARLEY CAMILO TORDECILLA.
ROMER VARGAS.
HUGO MARIO VARÓN.
WILLIAN ANDRÉS VÉLEZ.
KALETH DAVID JULIO.
Que Colombia no los olvide.
