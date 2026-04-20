Homenaje al natalicio de Fernando Botero

Resumen: Su prolífica obra armoniza con su generosa filantropía, y es que Fernando Botero donó las 123 piezas que conforman el Museo Botero del Banco de la República

Hace 94 años nació Fernando Botero, y cerca de 4 que partió al anchuroso celeste de la inmensidad, al mismo que generosamente sobredimensionó.

Su vida inspira, y su ausencia abruma la mente, sobrecoge el corazón, enluta el arte, acongoja la pintura y repliega la escultura.

Su obra inmensa, irreverente, irónica, mordaz y provocadora, es una oda a la inventiva y un festival de originalidad, que concita el interés de la crítica y produce el reconocimiento inmediato de su autoría en el observador.

Tan hondo y trascendente caló su pintura y escultura, que su estilo terminó creando el “Boterismo”, escuela inspirada en encontrar voluptuosidad en la exageración y armonía en la obesidad.

Botero desfiguró la estética lineal, manipuló la proporción, desafió la gravedad, alteró la perspectiva, impuso la volumetría, remozó la pintura y vivificó la originalidad. Su obra es inconmensurable e inmortal.

Fernando Botero ha sido, sin lugar a dudas, el artista más importante e insigne de Colombia. Botero modificó nuestra noción de la realidad y dio vida a una nueva magnitud espacial de nuestra percepción.

Su prolífica obra armoniza con su generosa filantropía, y es que Fernando Botero donó las 123 piezas que conforman el Museo Botero del Banco de la República, así como 85 de su colección privada, de inmemoriales pintores como Pablo Picasso, Claude Monet, Auguste Renoir y Joan Miró.

Igual hizo con el Museo de Antioquia, a quien le donó 114 obras de su autoría, entre trazos, dibujos, pinturas y esculturas, y al Museo Nacional la serie “La violencia en Colombia”, conformada por 67 piezas en las que revela la violencia y el terror que vivió y sigue padeciendo la nación.

Pero, además, Botero también pintaba y esculpía con su pluma letras diáfanas, esclarecidas y seductoras.

Hoy, en homenaje a su natalicio, reproduzco un breve cuento ilustrado, que en 1980 le leí y releí con confesa y avergonzada malicia, y que literalmente dice así:

“EL PINTOR QUE SE COMIÓ SU MODELO

Fernando Botero

Luis Vélez Posada nació en Abejorral, y desde temprana edad su alma sensitiva mostró inclinación por el arte y la belleza del paisaje. Cuentan quienes lo conocieron desde niño que ya en esa época pintaba los legendarios atardeceres de su región, captando a la acuarela todos los matices del crepúsculo cargados de arreboles amarillos y rojos. Más tarde logró en la naturaleza muerta admirables resultados. Las frutas de colores ardientes, las jarras, los enormes cuchillos y demás utensilios de cocina invadieron su imaginación y se convirtieron en el centro de sus preocupaciones pictóricas. Ahora solo le restaba enfrentarse al problema de la figura humana.

Frente a su casa veía pasar con frecuencia a una joven llamada Amparo, de apetitosos muslos y senos firmes. Pensó que estaba “como para comérsela”. ¡Qué gran modelo podría ser! Finalmente, venciendo la timidez, logró conquistar su amistad y convencerla poco a poco del gran servicio que le prestaría al arte posándole como modelo. “¡Qué rica estaba!”

El ambiente del estudio no podía ser más propicio. Ella se desnudó lentamente, mientras que a Vélez Posada se le salían literalmente los ojos con cada prenda que caía suavemente al piso.

La hizo acostar en la cama que tenía frente a su caballete, desenfundó su revólver y, de un tiro certero, le perforó el corazón. Luego, con unos cuchillos enormes que guardaba cuidadosamente, le fue cortando tajadas por todas partes. Y, mientras las saboreaba pensó que nunca se comería otra modelo tan deliciosa como Amparo.”

Gracias, Maestro Botero, por recrearnos los sentidos, jugar con nuestra imaginación, ampliar el arte y honrar la Patria.

Concluyo estas emocionadas letras reiterando la proposición que formulé hace tres años, para que el Banco de la República, quien recibió de Fernando Botero tan generosas donaciones de su obra, considere rendirle un sentido, justo y merecido homenaje mediante la inclusión de su autorretrato en la próxima emisión del billete de más alta denominación.

Botero fue un Grande; Colombia necesita Grandes como Botero.

Honor a su vida y obra, y paz en su tumba.