Hombres y mujeres «queman» el machismo en el Día de la Mujer Boliviana

Cochabamba (Bolivia), 11 oct (EFE).- Un grupo de mujeres y hombres "quemaron el machismo" y exigieron justicia por los casos de violencia machista, que en lo que va del año ya suma 67 feminicidios, en el marco de las actividades por el Día de la Mujer Boliviana.

Decenas de mujeres y hombres realizaron este miércoles una marcha en la ciudad central de Cochabamba portando carteles con mensajes como "hoy no están todas nuestras voces, porque desde la tumba no se puede gritar", "si mi perro entiende un no, tú también", "que ser mujeres no nos cueste la vida" o "decimos no a la violencia, hombres buenos aún existimos".

"Exigimos que dejen de darnos discursos (…) la solución pasa por la reingeniería del sistema de justicia y de recursos que se asignan a la lucha contra la violencia", manifestó a EFE la representante de Voces Libres, Mercedes Cortez.

Los manifestantes llegaron hasta una plaza que está cerca a una cárcel, donde señalaron que están varios de los responsables de las muertes por violencia machista en el país.

En el lugar pusieron una especie de torre blanca que tenía escrito en cada lado "machismo" y patriarcado" en letras rojas y los hombres le prendieron fuego para que de forma simbólica se exija que ya no haya violencia contra las mujeres.

En la plaza de la Mujer, en otro punto de la ciudad, un grupo de hombres llegó de rodillas y su boca estaba cubierta por una cinta con el mensaje "cómplice", también portaban carteles que señalaban, por ejemplo, "pedimos perdón por aquellos que perpetúan la violencia".

"La violencia no es normal, tenemos que darnos cuenta y actuar todos juntos", dijo a los medios el activista francés Alexis Dessard.

En La Paz se realizó el encuentro "Hacia el decenio de la despatriarcalización" en el que decenas de indígenas participaron junto a la ministra de la Presidencia, María Nela Prada.

Hoy se conmemora la "lucha de nuestras abuelas, de nuestras ancestras, de miles de mujeres que dieron su vida y abrieron camino para que hoy estemos aquí", dijo Prada.

De acuerdo a datos de la Fiscalía General del Estado, de enero hasta el 9 de octubre de este año se registraron 67 feminicidios, de los cuales la mayoría se denunciaron en el eje central del país, Santa Cruz (18), La Paz (17) y Cochabamba (10).

Por su parte, el presidente de Bolivia, Luis Arce, señaló que la "mujer es sinónimo de fortaleza y de constancia, pero también es el pilar de la familia, de la Patria y de nuestra revolución".

"Todos los días aprendemos de ellas, y junto a ellas, estamos construyendo un país despatriarcalizado y con más justicia social", indicó Arce en sus redes sociales.

En tanto la Defensoría del Pueblo instó a las instituciones a generar cambios estructurales que permitan una vida libre de violencia a todas las mujeres.

Bolivia tiene desde 2013 una ley que protege a las mujeres de todo tipo de violencia, una norma cuya modificación fue anunciada el año pasado ante las quejas de organizaciones feministas porque no se aplica plenamente.

De enero a octubre de este año se reportaron 39.035 denuncias entorno a esa ley, de los cuales 36.422 son casos de violencia.

El 11 de octubre fue instituido como Día de la Mujer Boliviana en 1980 por la entonces presidenta, Lidia Gueiler, como homenaje al natalicio de la poetisa Adela Zamudio, considerada una de las precursoras del feminismo en Bolivia.

Por: EFE