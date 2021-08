VIDEO: ¡No era pa’ tanto! Hombres se fueron a golpes en un avión por un asiento reclinable

El pasado domingo 01 de agosto, varios hombres protagonizaron un bochornoso hecho a bordo de un vuelo que partió desde Nueva Orleans con destino a Texas.

Tras llegar al destino, el avión se parqueó en la pista de forma adecuada, y los pasajeros recibieron la orden de desabrocharse los cinturones y prepararse para salir.

Según testigos, dos hombres iniciaron una discusión porque el asiento reclinable de uno de ellos estaba muy cerca del otro. Los oficiales del aeropuerto tuvieron que intervenir para detener la agresión.

What flight attendants put up with. You have a bad attitude? Your going to bring it along on your holiday too. pic.twitter.com/Bo8q8kkxFD

— Dallas (@59dallas) August 2, 2021