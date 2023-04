[VIDEO] Viralizan grabación de hombre que se viste como ‘colegiala’ y camina por las calles de Bello

in

Circula en redes sociales el video de un hombre que se viste con un uniforme escolar femenino y camina por las calles de Bello, Antioquia.

Video tomado de Denuncias Antioquia.

Indican que lo han visto varias veces en el barrio Santa Ana y en inmediaciones a Fabricato.

Según indicaciones, se trataría de un hombre con tatuajes en su rostro y de una edad aproximada entre los 35 y 40 años de edad.

Al observar el video, publicado inicialmente por el medio Denuncias Antioquia, ciudadanos comentaron: «puede que tenga algún problema mental y por eso hace esas cosas», «no veo por qué algunas personas lo normalizan, en efecto no está infringiendo la ley pero, ¿ en serio lo ven normal?», «mientras no sea agresivo y no le haga daño a nadie, pues es un personaje más»; fueron algunas de las opiniones.

