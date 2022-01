Hombre sobrevivió 27 horas en el mar tras devastador tsunami

Un carpintero de 57 años con problemas de movilidad sobrevivió al devastador tsunami que sufrió Tonga el pasado fin de semana después de ser arrastrado por una ola y resistir en el mar durante 27 horas.

El hombre identificado como Lisala Folau vivía en la isla de Tonga afirmó haber sobrevivido 27 horas en el mar después de la erupción del volcán Hunga-Tonga-Hunga-Ha’apai.

Lisala Folau, uno de los 60 habitantes de la isla de Atata, fue arrastrado al mar por el tsunami poco después de recibir la alerta de las autoridades.

Según contó en una entrevista de radio difundida por Tonga Broadcom Broadcasting, Folau quien está discapacitado y no puede caminar correctamente, contó que se sumergió nueve veces antes de agarrarse a un tronco y llegar a un lugar seguro.

«Fueron nueve veces que lo intenté, la octava vez pensé que era mi final. Imaginé lo peor ya que mis brazos eran lo único que me mantenía fuera del agua», dijo.

Por su parte el hombre agregó en sus declaraciones que pudo nadar lentamente 7,5 kilómetros (4,7 millas) hasta la isla principal de Tonga, Tongatapu.

«Las olas seguían girando aquí y allá. Lo que me vino a la mente es que en el mar hay vida y muerte, hasta que llegas a la orilla, entonces sabes que estás vivo. Podía escuchar a mi hijo gritando desde tierra, pero no quería contestarle porque no quería que nadara para encontrarme», añadió.

Luego de que conocieran su historia, en las redes sociales fue catalogado por diversos internautas como «Aquaman de la vida real».

