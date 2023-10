VIDEO. ¡De película! Hombre se peleó con un canguro para salvar a su perro

in

En redes sociales circula un video que deja ver a un hombre que se enfrentó mano a mano contra un canguro para lograr salvar a su perro que habría sido ‘secuestrado’ por el animal para no terminar ahogado en el río.

Los usuarios de las redes sociales han quedado boquiabiertos con un canguro, quien se estaba sosteniendo de un perro para lograr pasar un río. Sin embargo, el dueño del can se peleó con él para salvarlo.

El hecho se ha vuelto viral, y es que el canguro parece como si fuera un humano, el canguro mamado tenía agarrado al perro del cuello dentro de un río.

Luego de ver la escena, el dueño del can trató de bajarlo para que dejará al perrito en paz. Y can fue tan noble que sintió que el canguro necesitaba su ayuda y no se opuso a tan ‘gran hazaña’ del canguro.

La pelea entre el humano y el canguro se dio en la ciudad de Mildura, Australia.

De acuerdo con medios locales, un expolicía sería quien defendió a su perro de un canguro pegándole una patada, pero este no se quedó quieto y le mandó manotazos.

En redes sociales halagan al hombre por la heroica escena mientras que otro aseguran que no era la forma para salvar a su perro.

