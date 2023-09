Hombre que fingió suicidio hace diez años, fue encontrado en Grecia

in

Una cadena de televisión italiana halló a un hombre que hace diez años fingió su suicidio.

Se trata de Adamo Guerra de 55 años, quien fingió su suicidio en 2013 con una carta de despedida a sus familiares.

«Ahora es el momento de terminar. Intentaré hacer bien este último paso para ahorrarles el dolor de un funeral», escribió.

Su cuerpo nunca fue hallado pero como nunca dio señales de vida, sus familiares creían que estaba muerto.

Sigue al canal Virales en minuto30 en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VZzQXbfAu3aZ7d6vHA3g

Tras una investigación sin conclusión de la Policía, dieron por supuesto que el hombre se habría ahogado en el mar.

Sin embargo, durante años, Guerra estaría viviendo en una isla griega llamada Patras.

Su ubicación se dio gracias a que su exesposa decidió iniciar el proceso de los trámites.

Las autoridades la llamaron tras hacer el descubrimiento: «El abogado me llamó y me dijo que mi marido no era una persona desaparecida», relató la mujer al medio local.

La cadena de televisión fue hasta su casa, en donde el hombre les pidió que no revelaran dónde estaba.

Más noticias Internacionales