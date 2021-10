Estaba perdido en una montaña y no contestó llamada de rescatistas por ser un número desconocido

Un hecho insólito se registró en Estados Unidos, cuando un hombre que decidió irse a incursionar en una montaña. Sin embargo, las cosas no salieron nada bien, pues se extravió, por lo que rescatistas lo llamaron para saber su ubicación y auxiliarlo pero este no respondió porque no conocía el número desde el cuál lo estaba llamando.

El hecho fue dado a conocer por la asociación de rescatistas Lake County Search and Rescue (LCSAR) de Colorado, Estados Unidos, por medio de un comunicado.

El incidente se registró hace algunos días en la Mount Elber, lugar donde el hombre decidió irse solo a escalar, pero tras varias horas de no tener noticias sobre su paradero, su familia alertó al grupo de rescate para que emprendiera su búsqueda.

En medio de las labores intentaron comunicarse con él para saber si estaba bien, pero él turista nunca respondió las llamadas, por lo que las autoridades temieron que sufriera un accidente.

Por fortuna, el hombre se encontraba ileso y tras 24 de horas de estar perdido, halló el camino a casa y resultó sano y salvo.

“Una conclusión notable es que el sujeto ignoró las repetidas llamadas telefónicas nuestras porque no reconoció el número”, escribió la organización en sus redes sociales.

