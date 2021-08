Hombre pagó su carro con monedas y puso a contar a 20 trabajadores del concesionario

Un hombre se volvió viral en redes sociales luego de que llegara a una concesionaria y comprara un carro con más de una docena de bolsas de monedas de distintas denominaciones.

Según informaron algunos medios locales, el hombre incluyó en 17 costales miles de monedas. El vehículo tendría un precio de 51 mil yuanes, un poco más de 7886 dólares.

Tal como se puede ver en los distintos videos publicados en redes sociales, al menos 20 empleados del establecimiento tuvieron que repartirse la tarea de contar el dinero y organizarlo en bolsas que facilitaran su almacenamiento.

Se estima que, en total, los trabajadores pasaron al menos tres horas contando las monedas en Zhoukou, China.

