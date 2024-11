¡Qué tragedia! Hombre fue golpeado en una riña y terminó siendo arrollado por un bus en Soacha

Un hombre perdió la vida en la madrugada del pasado domingo, 17 de noviembre, tras ser brutalmente agredido en una riña y posteriormente fue arrollado por un bus en Soacha.

Según las primeras investigaciones, la riña se inició en la vía pública, donde se involucró un hombre y la víctima, quienes se enfrentaron en una violenta discusión.

La víctima lamentablemente fue golpeada hasta quedar inconsciente en la carretera. A pesar de la gravedad de la situación, el agresor no solo no auxilió a la víctima, sino que continuó propinándole golpes incluso cuando esta ya no se movía.

Lo más indignante es que varios vehículos, incluida una patrulla policial, pasaron por el lugar sin detenerse a prestar ayuda. Finalmente, un bus arrolló al hombre que yacía en la vía, causándole la muerte de manera instantánea.

Por el momento, investigaciones preliminares indicaron que el conductor de bus no logró ver el cuerpo que se encontraba inmóvil en la vía.

Las autoridades lograron capturar al presunto agresor, quien cuenta con antecedentes penales por hechos similares.

Las investigaciones continúan para esclarecer todos los detalles de este lamentable suceso y determinar las responsabilidades de cada uno de los involucrados.

