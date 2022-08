Hombre mostró la muñeca de trapo que se ha convertido en su pareja

in

A través de redes sociales han viralizado unos videos en los que se observa a un hombre presentar a su novia, la muñeca de trapo que se ha convertido en su pareja.

En la red social TikTok el usuario ha capturado la atención de los usuarios tras mostrar su vida al lado de la muñeca de trapo.

El usuario de nombre @montbk5959 ha causado furor en las redes sociales tras mostrar su estilo de vida junto a su “pareja”.

El hombre de 49 años explica como ha sido su vida siendo novio con una muñeca de trapo llamada Natalia, el hombre muestra como es su día a día.

“Si no fuera por los muñecos, no tendría a nadie…No me puedo quedar solo”, dice el hombre en uno de sus videos.

Hombre presumió con orgullo a su novia, una muñeca de trapo