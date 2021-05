Un caso de intolerancia se presentó en Estados Unidos, donde un hombre agredió a un asiático de 48 años de edad, sin razón alguna, arrancándole de un mordisco una parte de sus dedos.

Según informaron las autoridades al medio News 4, el agresor se acercó a la víctima y le dio un puño en la cara, gritándole posteriormente “¡Vuelve a tu país!”. Luego, continuó golpeándolo y fue en ese instante cuando le mordió dos dedos de la mano izquierda, arrancándole una parte de uno de ellos.

El atacante de aproximadamente 40 años de edad huyó del lugar.

El gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, informó que está dirigiendo el Grupo de Trabajo de Crímenes de Odio, con el fin de contribuir con la investigación.

«Quiero que la comunidad asiático-estadounidense recuerde que estamos con ellos contra el odio. Como neoyorquinos, estamos siempre orgullosos de nuestra diversidad y rechazamos cualquier intento cobarde de dividirnos», expresó.

The individual then told the victim to «go back to your country» before repeatedly punching him in his face and biting the victim’s two fingers causing the middle finger tip to be severed. Have any info? DM @NYPDTips or call them at 800-577-TIPS. All calls are anonymous. pic.twitter.com/PYsMZG9bdf

— NYPD NEWS (@NYPDnews) May 19, 2021