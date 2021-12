Hombre llegó a Miami desde Guatemala escondido en el tren de aterrizaje

De acuerdo con el reporte en las redes sociales, el avión que llegó a Miami procedente de Guatemala contó con un pasajero adicional a bordo, el hombre se escondido en el tren de aterrizaje.

Medios internacionales detallaron que el ‘milagro’ ocurrió el pasado sábado 27 de noviembre.

Un video publicado en Instagram muestra a los integrantes de la tripulación y personal del aeropuerto aparentemente descubriendo al pasajero después de que el avión llegó a la puerta de embarque.

El polizón que viajó escondido en el tren de aterrizaje de un avión de American Airlines, fue encontrado por las autoridades estadounidenses luego de más de dos horas y media de vuelo.

El inmigrante sobrevivió a las temperaturas de 56 grados bajo cero, a 12.000 metros de altura y con una velocidad aproximada que sobrepasa los 900 kilómetros por hora, recogen medios locales.

El hombre fue llevado por funcionarios del Aeropuerto Internacional de Miami al hospital pues llegó aturdido y asustado.

La aerolínea dijo en un comunicado que el vuelo “fue recibido por la Policía debido a un problema de seguridad. Estamos trabajando con la policía en su investigación”.

#Guatemala national arrived in Miami International airport hidden in the wheel wells of a Boeing 737NG (C/N 31218, U.S. reg. N970NN) of American Airlines. According to witnesses, the stowaway passenger was unharmed. pic.twitter.com/r7Ato9mIJ5

— The Latin American Aviation Historical Society (@The_LAAHS) November 27, 2021