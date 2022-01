Hombre llevó a su tío muerto a cobrar la pensión

Un hecho sin precedentes se registró en Irlanda, donde un hombre llevó a su tío muerto a la oficina de correos, para retirar su pensión.

Y es que el hombre identificado como Declan Haughney, llevó a su tío de 66 años de edad hasta la oficina, donde los empleados del lugar se percataron de que el adulto mayor no caminaba por su cuenta, ni mostraba señales de vida, por lo que decidieron llamar a las autoridades.

Según reportaron medios locales, el adulto mayor falleció por causas naturales tres horas antes de que su sobrino lo llevara hasta la oficina de correos. Declan manifestó que, supuestamente, no se enteró de que su tío había fallecido, pero si lo llevó hasta el lugar a reclamar la pensión.

The corpse of the man, named locally as Peadar Doyle, was taken to Hosey’s shop in County Carlow by two men

The fraudsters are alleged to have tried to claim his pension but were denied pic.twitter.com/uBad3gx0Wn

