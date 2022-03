Video: ¡Qué cochinada! Hombre le echó popó en la cara a una mujer que lo habría rechazado

Un indignante hecho ocurrió en el metro de Nueva York, cuando una mujer de 43 años de edad que esperaba el tren, fue atacada por un hombre que le restregó en la cara sus propias heces. El repugnante momento quedó captado en video.

Y es que según recogieron medios internacionales, al parecer, antes de ataque, el hombre de 37 años de edad, se le habría acercado a la mujer para coquetearle; sin embargo, la mujer lo habría rechazado, desatando la furia de este hombre.

Al parecer, el enfurecido hombre decidió entrar a un vagón de un tren que estaba inactivo y defecó en una bolsa negra.

Luego, en el video, se ve cuando el hombre, al parecer, regresa de dicho vagón, toma la bolsa negra llena de heces, se le acerca a la mujer y se la restriega fuertemente en la cara y en la cabeza; incluso, en la grabación, se ve cuando un pedazo de la heces cae al piso.

Después, el hombre sigue su camino como si nada, con la bolsa en sus manos.

Tras el reprochable hecho, las autoridades de esa ciudad emprendieron la búsqueda de este hombre quien fue capturado días después; sin embargo, habría sido dejado en libertad y se conoció que tendría antecedentes judiciales.

Es de resaltar que el hecho ocurrió el pasado 21 de febrero.

WANTED For an Assault: On Monday February 21, 2022 at Approx. 5:15 P.M, on the S/B platform of the East 241 St. Subway station, @nypd47pct an unknown individual struck a 43 year old female with human feces . Call @ 800-577-TIPS or DM NYPDTips Reward up to $3500.00 pic.twitter.com/pmuoWzsvIk

— NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) February 28, 2022