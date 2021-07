VIDEO: ¡Pilas con sus hijos! Hombre intentó raptar a un niño cuando caminaba en la calle

Momentos angustiantes vivió una una madre, luego de que un hombre intentara raptar a su pequeño hijo cuando caminaba por la calle del distrito de Queens, en Nueva York.

El hombre, identificado como James McGonagle, de 24 años, se encontraba dentro de su vehículo estacionado cerca de al acera por donde pasaba el menor, cuando de repente, salió corriendo hacia él y lo alzó para subirlo a su auto.

De inmediato, la madre del menor salió detrás de él, y antes de que el hombre emprendiera la huida con el niño, la mujer logró sacalro por una de las ventanas.

«Hay que hacer lo que sea necesario, sea como sea» agregó. «El auto estaba ahí estacionado y nunca pensé que un hombre saldría de él para agarrar a mi hijo. Siempre hay que estar atento a lo que pasa a tu alrededor», dijo la madre en una entrevista con el canal de televisión abc7.

Finalmente, el sujeto fue capturado y acusado de intento de secuestro e imprudencia temeraria, entre otros cargos.

NYC: We need your help identifying these guys. They attempted to kidnap a 5-year-old yesterday in front of 117-02 Hillside Avenue in Queens around 8:00 pm. His mother was able to remove him from the car before they fled. If you have ANY info contact @NYPDTips at 800-577-TIPS. pic.twitter.com/8KZRty9K8p

— NYPD NEWS (@NYPDnews) July 16, 2021