Hombre gastó millones buscando el sueño de ser hombre dragón

Tiamat Legion Medusa es un hombre de 60 años, de Texas, Estados Unidos (EE.UU.), que ha gastado más de 70 mil euros en cirugías de modificación.

Richard Hernández, que se rebautizó como Tiamat Legión Medusa, es apodado “La Dama dragón” por la cantidad de cirugías que se hizo para parecerse a la criatura fantástica.

De acuerdo con lo expresado en medios de comunicación, el hombre decidió someterse a un sinfín de cirugías para reducirse la nariz, la lengua, (partida en dos) las orejas, y 18 implantes en el cráneo que simulan ser pequeños cuernos, además de varios tatuajes.

El hombre sufrió un daño psicológico cuando fue abandonado por su mamá y su padrastro en la casa de los abuelos, donde le tocó convivir con víboras de cascabel. Debido a varios sueños relacionados a víboras y dragones, Hernández se cambió el nombre a Tiamat Legion Medusa.

Hace poco a través de su cuenta de Instagram detalló que ha decidido hacer algunos cambios en su vida personal y en cómo se ha expuesto a la vida pública.

«Estoy haciendo algunos cambios en mi vida personal y en cómo me expongo al ojo público. A medida que me acerco a la edad de jubilación, he decidido retirarme de la vida pública. Ya no haré ninguna actuación excepto tal vez hacerlo de forma selectiva para fiestas privadas y demás», expresó “La Dama dragón”.