VIDEO: Hombre entró a Guinness Récords tras sacar los ojos de sus órbitas

El brasileño Sidney de Carvalho Mesquita, también conocido como Tio Chico, ha batido el récord con sus ojos.

El hombre es capaz de sacar sus ojos de las órbitas hasta 18 milímetros, y aseguró que descubrió su talento a los nueve años.

Se pudo conocer que el hombre puede sacarlos hasta 18 milímetros durante 30 segundos. Medios locales recogen que Mesquita se quedó sin palabras al enterarse de la noticia de romper el récord, «tanta felicidad, pura emoción mezclada con euforia y éxtasis».

"My skill is definitely a gift. It came from my father, my mother and the creator, too," says Sidneyhttps://t.co/AgEB9LzxZc pic.twitter.com/lB49pZciCq

— Guinness World Records (@GWR) October 20, 2022