Hombre golpeó en la cara y le tiró una gaseosa encima a un adulto mayor en un bus

En video quedó el momento en el que un adulto mayor es agredido por un hombre, quien al parecer no lo quiso dar permiso para bajarse del bus en que viajaban. El hecho ocurrió en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.

El caso lo dio a conocer la policía a través de Twitter, y piden ayuda para buscar al sujeto que agredió en varios oportunidades al adulto mayor cuando intentaba bajarse del vehículo en la zona del Bronx.

El hombre, que lo golpeó en la cara en repetidas ocasiones y le tiró una gaseosa encima, habría sido identificado gracias a la cámara de seguridad del bus, por lo que piden ayuda de la comunidad para capturarlo.

WANTED for ASSAULT: On 5/31/21 @ 5:30 PM, vicinity of Barnes Ave & East Gun Hill Rd @nypd47pct the unidentified individual assaulted an 83-year-old male victim that was attempting to exit MTA Bus 8621. Any info call us @ 800-577-TIPS or DM NYPDTips Reward up to $3500. pic.twitter.com/tBNF1mN1Ey

— NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) July 15, 2021