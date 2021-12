¡Un gran hombre! Papá divorciado aún le regala flores a su expareja para darle ejemplo a sus hijos

Billy Fynn Gadbois de 39 años, es el padre protagonista de esta gran historia, quien decidió continuar dándole detalles a su exesposa y tratándola con mucho cariño y respeto, pese a que están divorciados, todo por darle un buen ejemplo a sus hijos.

Y es que según indicó el hombre, pese a que varias personas le preguntar de forma frecuente la razón por la cual trata a su exesposa de esta manera, si ya están divorciados, la respuesta de Billy es clara y contundente.

“Hoy es el cumpleaños de mi exmujer, por lo que me levanté temprano y compré flores, tarjetas y un regalo para que nuestros hijos se lo dieran; también los ayudé a hacerle el desayuno. Por lo habitual la gente me pregunta, ¿por qué diablos todavía haces cosas por ella todo el tiempo? Esto me molesta, así que lo dejaré claro para todos ustedes: Estoy criando a dos hombres pequeños. El ejemplo que les dé, de cómo trato a su madre, va a dar forma significativa a cómo verán y tratarán a las mujeres y sus relaciones el día de mañana», dijo

Y agregó: «Creo que aún más en mi caso, porque estamos divorciados. Así que si usted no está modelando un buen comportamiento en las relaciones para sus hijos, debería replantearse. Elévese por encima del problema y sea un ejemplo. Esto es más grande que usted. Críe hombres buenos. Críe mujeres fuertes. Por favor. El mundo los necesita, ahora más que nunca”, expresó el hombre.

Pese a que Billy ha sido fuertemente criticado por su forma de ser, también ha sido aplaudido y admirado por la misma razón, pues demuestra que tiene muy clara la enseñanza que quiere transmitir a sus dos pequeños hijos.

“Estoy criando a dos hombres pequeños. El ejemplo que les dé, de cómo trato a su madre, va a dar forma significativa a cómo verán y tratarán a las mujeres y sus relaciones el día de mañana”, concluyó.

