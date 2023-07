Video. ‘No aguanto las lágrimas’, Hombre separado realizó fiesta de cumpleaños para su hijo, pero la madre no lo dejó ir

En redes sociales se comparte un video conmovedor, en donde un padre no pudo ocultar su gran tristeza porque su hijo no asistió a la fiesta de cumpleaños que le preparó.

El padre separado identificado como V. M. Alonso es un mexicano que decidió prepararle una fiesta de cumpleaños a su hijo, sin embargo, la madre no lo dejó ir.

Alonso espero con ansias a su hijo mientras llegaban los invitados. Pero su dolor se instaló en su cara cuando entendió que no vendría.

Sigue al canal Virales en minuto30 en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VZzQXbfAu3aZ7d6vHA3g

“No me permitieron a mi hijo traérmelo para su cumpleaños. Todo esto es para mi hijo, pero no vino. Voy a tener que regalar el pastel”. Dijo desconsolado el padre.

El padre partió la torta y comenzó a repartirla entre los niños pequeños que se encontraban en la fiesta de cumpleaños.

Alonso no pudo contener sus lágrimas y rompió a llorar: “que uno como padre, organice una fiesta para sus hijos y que no te presten para festejarlos. No es justo que estés trabajando, estés al pendiente de tu hijo, solo quieres pasar un rato con él y no te lo sueltan”.

Según Alonso, su expareja no le permite ver a sus dos hijos; además aseguró que nunca ha sido agresivo con los niños y que no entiende los motivos de la madre en alejarlos.

Más noticias Internacionales