¡Las vueltas de la vida! Hombre pasó de ser exministro a repartidor de comida a domicilio

Como toda una novela, así es la historia de vida Syed Ahmad Shah Sadat, el hombre que una vez fue el exministro de Comunicaciones y Tecnología de Afganistán, y que ahora se dedica a repartir comida a domicilio.

Syed Ahmad, fue ministro en el 2018, durante el gobierno del expresidente Ashraf Ghani, pero debido a varias diferencias e inconvenientes, renunció en 2020 y se mudó a Alemania, donde se convirtió en repartidor de comida.

Así pues, cuando empezó a buscar trabajo, no fue tan fácil, ya que “a pesar de tener dos maestrías y una licenciatura y veinte años de experiencia laboral, no sabía alemán y no pude encontrar trabajo en Alemania según mi profesión”, afirmó el exministro.

“Para avanzar en la vida, hay que trabajar (…) No me avergüenzo de mi trabajo y no me siento inferior. No creo que los afganos se avergüencen de tener un exministro trabajando, pero sí estarían avergonzados si recibiera dinero social”, dijo el hombre.

وزير الاتصالات والتكنولوجيا الأفغاني السابق سيد أحمد سادات يلجأ لمهنة توصيل طلبات الطعام على متن دراجة هوائية في مدينة لايبزيغ الألمانية التي وصلها نهاية عام 2020، بعد تخليه عن منصبه pic.twitter.com/zfFERbqCmD — قناة الجزيرة (@AJArabic) August 24, 2021

PARA LEER MÁS NOTICIAS INTERNACIONALES HAGA CLICL AQUÍ