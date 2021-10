Hombre de 81 años escalará varias montañas para recaudar fondos para su esposa enferma

Nick Gardner, un hombre de 81 años de edad decidió escalar las montañas del Reino Unido con el fin de recoger dinero para ayudar al tratamiento de su esposa, luego de que le diagnosticaran alzhéimer en 2018 y requiriera de cuidados especiales 24 horas al día.

“Cuando se volvió demasiado para mí, cuando ella comenzó a ir al hospital y estar bajo cuidado, (…) simplemente no supe qué hacer. Llevábamos 30 años acostumbrados a la compañía mutua las 24 horas del día. Y de repente se fue”, dijo el adulto mayor.

“Hacer esta escalada me ha permitido volver a centrarme hasta cierto punto. Tenía que encontrar algo de este tipo, de lo contrario habría tenido (…) problemas de salud mental. Lo sé”, señaló.

La meta del hombre es escalar los 282 «muros» de Escocia, o montañas de más de 900 metros en 1.200 días de las cuales ya ha escalado 177. En honor a su esposa Janet, está recaudando el dinero para las organizaciones benéficas Alzheimer Scotland y la Royal Osteoporosis Society que son las que ayudan a su esposa.

